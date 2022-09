Tras Claver-Carone, liderazgo del BID volvería a la región

Todo parece indicar que la próxima elección presidencial en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tendrá una serie de ingredientes que la harán marcar un precedente en la historia reciente de la institución multilateral.



Esta ventana se abre tras la destitución del cubano-estadounidense Mauricio Claver-Carone luego de una investigación por una presunta relación sentimental con una subordinada y una malversación de fondos.



En su reemplazo, y mientras se hace la convocatoria y definen el nuevo líder, la hondureña Reina Mejía Chacón, vicepresidenta ejecutiva, ocupará el mandato interino.

“Este organismo tiene una buena percepción en América Latina, particularmente en el seno de los líderes de las instituciones públicas y en las élites, y ha servido para palear las limitaciones materiales y ayudar en el desarrollo técnico por un lado. Los diferentes gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, tienen una política respetuosa hacia el banco”, dijo Fernando Giraldo, docente de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana.



Desde su fundación, la entidad siempre había sido liderada por un latinoamericano, sin embargo esta tradición se rompió con Claver-Carone (octubre 2020-septiembre 2022), ficha del entonces gobierno estadounidense de Donald Trump.



“Fue muy mal visto que escogieran a Claver-Carone, porque la institución siempre fue apreciada como una forma de cooperación hacia el desarrollo de América Latina en el que la región tenía una voz propia”, mencionó por su parte, Mauricio Jaramillo, docente de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.



Ahora, con este antecedente, la región comienza a apostar por una nueva voz latinoamericana, en la que un perfil tecnócrata, mujer y con toques políticos, son las cualidades que los expertos plantean al respecto.



De hecho, el sonajero de candidatos ya ha empezado a moverse alrededor de esta elección y ya se especula sobre tres nombres de mujeres con alta experiencia técnica.

La expresidenta de Chile y excomisionada de paz de la ONU, Michelle Bachelet, es una de las fichas que comenzaron a sonar en los medios mundiales. También están la exvicepresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, que estuvo en la contienda anterior y la exdirectora ejecutiva de la Celac, la mexicana Alicia Bárcena.



Estos perfiles, de acuerdo con los medios internacionales, coinciden en lo que los expertos han planteado sobre las cualidades que debe tener este líder.



“Esta vez van a tratar de que se cumpla con estas condiciones de que sea mujer y de que sea latinoamericana. No creo que vaya a haber mucha discusión pero sí un esfuerzo por volver a la tradición de que sea de la región”, sentenció Jaramillo.



Por su parte, Giraldo plantea que en esta ocasión, una característica que debe tener esta persona debe ser un “fuerte perfil político”, lo cual no considera del todo errado, “porque la región está atravesando una situación muy difícil”, ya que más allá de lo que se viva a nivel internacional y afecte a la región, internamente “hay una crisis social muy profunda que más vale que quienes lideren estos organismos en la región tengan conocimiento de estas calamidades de buena parte de la población”.



De acuerdo con el reglamento interno del BID, la elección del presidente se realizará en una reunión anual de la Asamblea de Gobernadores (ministros de Haciendo o Finanzas) o bien en una reunión extraordinaria en la sede del Banco.



Ahora bien, Portafolio conoció que la entidad informará cuando se inicie el proceso de selección y una vez esto ocurra se dispondrá de 45 días para presentar candidatos y 60 días (a partir del arranque) para realizar la elección.



Aquí arrancaría a jugar el porcentaje que tienen los países para votar en la elección de su máxima figura. Estados Unidos, por ejemplo, se reserva el 30% del poder de selección.

Seguidamente están Argentina y Brasil con un 11,4% cada uno, seguido de México con 7,3%, Japón con 5%; Canadá con 4%; Venezuela con 3,40% y Chile y Colombia empatados con 3,12%.



En este sentido, la influencia de la reconfiguración política y el ascenso nuevamente de la izquierda en la región en gran parte de los países mencionados, podrían hacer que este bloque pueda condicionar la elección.



“Seguramente la llegada de este bloque pesará mucho para que trate de llegar alguien de la región y propiamente, cercano a la izquierda, pero no necesariamente alejado de la derecha”, impulsó Giraldo.



