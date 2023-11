‘Los empleados son los que nos evalúan’: Banco de Occidente

En días pasados, Great Place to Work galardonó al Banco de Occidente como el mejor lugar para trabajar en la categoría de las organizaciones que tienen más de 1.500 colaboradores. El banco tiene un poco más de 7.000 empleados en todo el país.



Gerardo Silva, presidente de la entidad bancaria, habló con Portafolio.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



¿Por qué el Banco de Occidente es el mejor lugar para trabajar?



Es una combinación de varias cosas. Los empleados nos identifican y lo sienten, pues se ha construido y genuinamente se hace. Nos interesa el crecimiento personal, profesional y nos preocupamos por sus familias. 9 de cada 10 vacantes las ocupan empleados.

Parte del bienestar del empleado lo representa un buen sueldo...



Es un eje fundamental lo que ganan, la capacidad de desarrollo, pues hay un tema de confianza y formación de líderes. Tenemos beneficios y compensación, pagamos los salarios del sistema y son razonables, nos preocupamos por el desarrollo de cada uno.

Otro elemento son los beneficios para que el empleado se sienta bien y factores como la ecuanimidad, el respeto, el compañerismo y la credibilidad. En las encuestas el 90% de los empleados dicen que su líder es bueno.

¿Cómo está conformada la plantilla de personal?



El 42% es menor de 30 años. Las dos terceras partes de la nómina son mujeres. El 46% está estudiando y además se benefician con préstamos para estudiar y las capacitaciones del banco son permanentes pues nos interesa que la comunidad crezca.

(Lea más: ‘Tenemos integración en mercado de bonos en Colombia, Perú y Chile’)

Algunos se vanaglorian de ser inclusivos...



Acá no hay discriminación, pero no nos gusta el mal empleado, el que no trabaje, el que no se comprometa o el que haga cosas indebidas. Todos tienen el mismo derecho a hablar y expresarse. El 98% de los empleados dice que hay justicia en el trato a la gente.

¿Desde cuándo se miden?



Desde hace 13 años y antes con otras compañías desde hace 30 años. Creemos que hay cosas para contar de manera auténtica, pues son los empleados los que nos evalúan.

(Vea: Por qué la evasión es un fenómeno del que aún se sabe poco en el mundo)

Archivo Portafolio.co

(Lea más: Inversionistas se anticipan y retoman la emisión de bonos)

Buenos resultados pese a la coyuntura

Banco de Occidente ganó $272.700 millones al cierre de agosto.



¿Cómo está la cartera?



En total son $50 billones. La calidad en consumo es 5,59 %, en vivienda 5,57% (30 días) y en comercial el 2,88%.

¿Qué productos son líderes?



En empresas, Gobierno y Corporativo, en empresarial y Pyme (Leasing, Renting, Cartera de Fomento, Crédito Constructor y Portafolio aliado para pymes) en personas Segmento afluente (media y alta renta) (Occiauto, Cuentas de ahorro, nomina y pensión, Crédito de vivienda, tarjeta de crédito. Líneas sostenibles (Concurso nacional de ecología Planeta Azul (30 años) en Personas Occiauto Planeta Azul y Vivienda Planeta Azul.

(Vea: Regulación de criptomonedas en Colombia: cómo cambiaría la industria)

PORTAFOLIO