Billetera digital dale! recibe premio internacional

El trabajo realizado por la billetera digital dale! con su modelo de Banking as a Service, fue galardonado por el medio especializado Pan Finance en la categoría de Banking as a Service Provider of the Year & Excellence in Digital Transformation - Colombia 2023.



dale! es la apuesta estratégica con la que Grupo Aval compite en el mercado de las billeteras digitales y hoy cuenta con casi un millón de clientes.



Gracias al Decreto 1297 de 2022, que establece las normas para que las 'fintechs' puedan prestar servicios financieros a terceros, dale! estableció un modelo de negocio compartido para ayuda a dinamizar el ecosistema digital, a la vez que impulsa la inclusión financiera.



“Somos la primera entidad de Grupo Aval que ofrece Banking as a Service (BaaS) y pioneros en Colombia en aliarnos con empresas diferentes a las de nuestro Grupo para la prestación de estos servicios”, informó José Manuel Ayerbe, CEO de dale!.



Hoy dale! presta sus servicios BaaS a importantes aliados como LifeMiles, Plurall y Walo, entre otros, habilitando escenarios de colaboración Open Finance y encontrando nuevas formas de fidelización, captación de clientes y bancarización. “Gracias a la fácil implementación, el cumplimiento normativo y el respaldo de Grupo Aval, tenemos más de 50 empresas interesadas en nuestro servicio”, agregó Ayerbe.



Para Leyla Abullarade, Gerente de canales digitales y billetera móvil LifeMiles, la alianza con dale! les permite tener una oferta más completa hacia los clientes, ya que ahora, además de disfrutar de todas las posibilidades para redimir millas en su amplia red de viajes o aliados comerciales, los socios LifeMiles pueden acumular millas por todas sus compras desde un producto de débito, digital y aceptado en toda Colombia.



Por otro lado, Walo acompaña en el proceso de bancarización digital a personas con alto manejo de efectivo y que realizan transacciones de bajo monto, prestando a su vez servicios de corresponsalía bancaria en sus puntos de atención. “De la alianza con dale! destacamos su infraestructura tecnológica que ha hecho posible un gran número de movimientos financieros por parte de nuestros usuarios. Asimismo, reconocemos su disposición y vocación de servicio”, declaró David Bedoya, CEO de Walo.



Plurall, otro de los aliados de dale!, es una fintech enfocada en ofrecer microcréditos a pequeños comercios y emprendedores, que utiliza la billetera digital dale! para desembolsar los créditos y otorgarles una tarjeta débito de marca compartida dale! - Plurall. “Hemos visto la evolución de algunos proveedores de BaaS que trabajan con las más exitosas fintechs de Estados Unidos y Europa, y hemos identificado las mejores prácticas de la industria. A nuestro juicio, dale! es el proveedor mejor calificado de América Latina. No conocemos a nadie en la región que tenga una estrategia tan clara, esté mejor preparado, y con quien veamos mayores sinergias entre nuestros negocios ”. – afirma Federico Gómez, Co-Founder y CEO de Plurall.

