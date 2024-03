Billeteras digitales, campo de batalla entre las ‘fintech’

En Colombia hay más de 45 millones de billeteras digitales, producto que cada día tiene más usuarios y sobre el que se está librando una batalla entre el sector fintech.



#Y la competencia se ha acentuado en los últimos días luego de que Nequi, producto de Bancolombia, anunció que cobraría algunas transacciones, lo que no cayó bien entre usuarios que consideran que el atractivo de ese tipo de productos es su bajo o cero costo.



Pocos días después, ese producto, que lidera el número de cuentas (19 millones), echó para atrás la medida, con lo que confirmó que el encanto del ecosistema fintech es la gratuidad o al menos el mínimo costo.



Y es que de acuerdo con lo que dijo el pasado jueves en el Fintech México Forum 2024 el superintendente financiero, César Ferrari, “el crecimiento acelerado del ecosistema fintech impulsó las solicitudes de constitución de nuevas entidades vigiladas. En los últimos cuatro años el 61 % de las autorizaciones corresponde a negocios con componente tecnológico”.



En este sentido, Ferrari dijo que se destacan autorizaciones a neobancos y compañías de financiamiento, sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos.



La regulación y supervisión de estos modelos de negocio se enfocan en la actividad económica las fintechs realizan y pueden ser vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades o el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.



Además, hay múltiples actividades fintech en Colombia, todavía en desarrollo como el crédito digital con recursos del público o propios, captación e intermediación de recursos del público, inversiones, asesorías, crowdfunding de valores, seguros, etc.



Ferrari dijo que en Colombia, la innovación y digitalización promueven la competencia, el desarrollo de los mercados financieros y la inclusión financiera, y el crecimiento empresarial y con costos menores.



El funcionario reveló que la participación en el uso de canales digitales para realizar transacciones financieras paso de 58,1 % en 2018 a 77,2 % en 2023.



Aseguró que no ha sido necesario generar una Ley fintech pues se ha generado regulación para promover la innovación, gestionar riesgos y viabilizar algunos modelos de negocio y recordó que en caso de tratarse de una empresa fintech que pretenda desarrollar actividades financieras, bursátiles, o aseguradoras y cualquier otra relacionada con el manejo de recursos captados del público, deberá obtener autorización de la Superfinanciera.



Eric Rincón, director de Tic Tank, un centro de pensamiento y de investigación en nuevas tecnologías de la Universidad del Rosario, dice que la competencia entre las billeteras digitales se distingue por un aumento significativo en la oferta de servicios, la implementación de promociones y una rápida innovación en características y funcionalidades y en este sentido las fintech tienen la oportunidad de diversificar y ampliar su gama de servicios más allá de las transacciones básicas, como pagos y transferencias y aprovechar el uso de la inteligencia artificial.



También considera que pueden establecer alianzas estratégicas con otras empresas del sector fintech o incluso con actores tradicionales del sector financiero.



El CEO de una billetera digital dijo que para que haya más adopción en este servicio entre personas, empresas y bancos es imperativo que el producto sea gratuito pues comenzar a cobrar tarifas es ir en contra de las billeteras y en cambio eso lo que hace es beneficiar el uso del efectivo, justamente lo contrario a lo que se busca.



Holman Rodríguez Martínez

Periodista Portafolio