Binance reforzó los requisitos para listar nuevos tokens digitales

Binance ha endurecido los requisitos para listar nuevos tokens digitales, intensificando sus esfuerzos para reforzar la protección de los inversores en su plataforma. Los proyectos criptográficos que buscan incluir tokens en Binance ahora deben aceptar un llamado "período de acantilado" significativamente más largo durante el cual no se pueden vender monedas, reservar más monedas para los creadores de mercado y hacer un depósito de seguridad, dijeron personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser identificado por discutir información confidencial.



(Lea: Alta cotización del bitcóin pondría en vilo seguridad de inversión en Colombia: por qué)

Los cambios comenzaron a entrar en vigor a finales del año pasado, dijeron las personas. Binance ha comunicado los cambios verbalmente a los participantes en las listas de tokens y los requisitos pueden variar un poco entre acuerdos, dijeron las personas.



Binance negó haber pedido que se reservara una mayor proporción de tokens para los creadores de mercado, diciendo que los equipos del proyecto lo deciden ellos mismos. Hasta ahora, las reglas más estrictas no parecen haber afectado la participación de la plataforma en el comercio de criptomonedas al contado, que ha comenzado a recuperarse de una caída de casi un año, y Binance ha ampliado su liderazgo en las cotizaciones entre las principales bolsas últimamente.



(Sugerimos: Binance se queda sin fundador y con multa de US$4.300 millones)



Aún así, los ejecutivos involucrados en las cotizaciones en Binance que hablaron bajo condición de anonimato para evitar poner en peligro las relaciones comerciales dijeron que los cambios amenazan con socavar su rentabilidad y hacer que cotizar nuevos tokens sea prohibitivamente oneroso. Uno de ellos se quejó verbalmente ante los ejecutivos de Binance sobre los requisitos más estrictos.



Binance, que el año pasado acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares por violaciones de lavado de dinero, ha comenzado a poner más énfasis en la protección de los inversores que en atraer cotizaciones de monedas, dijo un alto ejecutivo el mes pasado.

Changpeng Zhao, El CEO de Binance, es el criptomillonario más rico del mundo según arrojó un reciente ranking por Bloomberg. Archivo



Los intercambios han sido criticados durante mucho tiempo por la supervisión laxa de las cotizaciones, con casos de proyectos criptográficos o creadores de mercado que venden grandes cantidades de tokens poco después de comenzar a negociar, dejando a los inversores más pequeños con pérdidas.

(También: Regulación de criptomonedas en Colombia: cómo cambiaría la industria)



"Las listas de tokens son un arma de doble filo", dijo Bader Al Kalooti, director de Binance para Medio Oriente, África, el sur de Asia y Turquía, en una entrevista en febrero. "Obviamente, cuantos más tokens tenga, mejor será impulsar el crecimiento de los usuarios, pero al mismo tiempo, ya no solo priorizamos el crecimiento sobre la seguridad del usuario".



Una cotización de tokens generalmente involucra a tres participantes principales: los fundadores del proyecto criptográfico, sus principales patrocinadores financieros y los creadores de mercado responsables de mantener la liquidez.



Durante el período de acantilado solicitado por Binance, una cierta parte del suministro total de monedas está encerrada en un "contrato inteligente", según la gente, un tipo de software que gobierna las transacciones criptográficas.



Cuando expira el período límite, el contrato inteligente libera los tokens gradualmente de acuerdo con un cronograma de adquisición de derechos. A los creadores de mercado se les asignan tokens para respaldar el comercio, pero existen restricciones a los retiros.



Binance ahora está solicitando que los proyectos acepten períodos de abismo de al menos un año, en comparación con no más de seis meses antes, dijeron las personas. En otro cambio, el intercambio está solicitando en algunos casos que se reserve una mayor proporción de tokens negociables para los creadores de mercado en un esfuerzo por garantizar una liquidez adecuada, dijeron tres de las personas. "Binance no impone períodos de bloqueo para los proyectos que figuran en nuestra bolsa", dijo la compañía en respuesta a las preguntas de Bloomberg.



"Cada proyecto puede decidir de forma independiente su cronograma de adquisición de tokens". La compañía dijo que tiene "límites mensuales para ciertos retiros", sin especificar. "Un calendario de adquisición de derechos más largo fomenta un compromiso más profundo en los proyectos, beneficiando así a los usuarios y al ecosistema en general", dijo Binance.



Depósito de seguridad Binance confirmó que algunos proyectos deben aceptar realizar un depósito de seguridad antes de listar tokens. Dichos depósitos suelen valer unos pocos millones de dólares, y Binance puede conservarlos en los casos en que considere que un emisor no ha cumplido sus condiciones de cotización, dijeron las personas.



"Este depósito es una medida de precaución destinada a manejar situaciones extremas y principalmente salvaguarda los intereses de los inversores", dijo Binance sin comentar sobre el tamaño. Según las personas, en lugar de establecer un nuevo conjunto formal de requisitos de listado que se aplican a todos los acuerdos, Binance ha comunicado los términos más estrictos a los proyectos que se acercan a él sobre el listado de tokens. Los listados de tokens desempeñan un papel importante a la hora de impulsar las comisiones comerciales al aumentar los volúmenes generales en un intercambio. Binance ha ampliado su liderazgo en listados de monedas este año, representando alrededor del 40% del total en cuatro mercados principales.



El token nativo del intercambio, BNB, se ha recuperado alrededor del 90% en lo que va del año. El director ejecutivo Richard Teng, que reemplazó al cofundador Changpeng "CZ" Zhao en noviembre, se comprometió a reforzar el cumplimiento y trabajar más estrechamente con los reguladores de todo el mundo. Zhao renunció como parte del acuerdo con agencias estadounidenses y está esperando sentencia allí.

BLOOMBERG