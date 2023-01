Bitcóin: el 2022 fue el peor en 14 años de funcionamiento del activo

Hace 14 años, en plena crisis financiera generada en Estados Unidos y que tuvo efectos en varios países, comenzó a operar la llamada criptomoneda bitcóin, que prometía liberar a la humanidad “de la estafa de los bancos centrales y de la opresión del Estado”, pues sería una divisa libre de comisiones e impuestos y una alternativa a las monedas más fuertes del mundo.



Casi cinco lustros después, ese desarrollo tecnológico vivió en el 2022 su peor año y además recibe críticas por el elevado uso de electricidad en el proceso de minería o elaboración de la criptomoneda, por su uso en el comercio ilícito y pagos de extorsiones; la pérdida de la descentralización mientras se incrementa la dificultad del minado, estafas que se aprovechan de nuevos usuarios interesados en adquirir ese criptoactivo y la especulación financiera.



Usuarios, analistas y académicos consultados dieron sus opiniones sobre el bitcóin y las criptomonedas, que solo en el 2022 perdieron el 51% de su cotización, aunque frente a su mayor valor del 9 de noviembre de 2021 (hace 14 meses) se ha desvalorizado el 72%.



La sola descolgada en el precio genera pérdidas para quienes liquidan sus posiciones si habían comprado a un precio más alto, pero también se han presentado pérdidas a nivel internacional por la defraudación que han cometido operadores de plataformas que reciben recursos o administran bitcoines de quienes se ven atraídos por las valorizaciones.



Para Edgar Jiménez, profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, buena parte de los problemas que afrontó la criptomoneda el año pasado se debió al manejo inescrupuloso de grandes jugadores en algunos países que manejaban recursos de miles de personas que habían entrado en esa actividad.



El académico considera clave educarse financieramente, verificar a quién se le entregan los recursos y advierte que para entrar en el mundo de las criptomonedas, así la persona no sea ingeniera “hay que saber de código y lenguaje de programación. No es solo escuchar que esa actividad es buena y entrar a comprar, sino informarse antes de hacerlo”.



Jiménez también dice que aparte de la falta de confianza ese mercado se vio afectado por el panorama de altas tasas de interés.



Y añade que ante los bajos precios del bitcóin, algunos inversionistas están volviendo a entrar “aunque sin arriesgar recursos que hagan falta para vivir ya que ese negocio tiene un riesgo pues es algo que está creciendo y en evolución”.



El profesor de economía Beethoven Herrera Valencia dijo que el ecosistema cripto se ha convertido en un sistema de intermediación financiera, lo mismo que se suponía iba a sustituir y mientras el Gobierno supervisa los bancos, regula los riesgos y establece un seguro de depósitos, el sector de las criptomonedas opera en gran medida sin supervisión ni garantías de protección de los ahorros.



Aunque aclara que los bancos centrales deben crear su propia moneda digital y modernizarse pues eventualmente podrían perder el control con monedas privadas. También considera que va a haber criptomonedas funcionando en un ecosistema “con gente, pero no de una manera masiva. La gente se da cuenta de los tumbados y no van a entrar”.



Felipe Montes, cofundador de Kravata, empresa de infraestructura tecnológica Crypto-as-a-service, dijo que el alza de las tasas afectó la inversión en activos de riesgo, incluyendo a las criptomonedas cuyo valor total de mercado bajó de US$2,3 billones a US$850.000 millones.



Aseguró que por las quiebras y fraudes en el sector, el volumen tranzado bajó más de 60% y los negocios cripto se enfocaron principalmente en ofrecer conversión entre dinero y criptomonedas estables equivalentes a 1 dólar como USDC, USDT y BUSD para fomentar el ahorro en dólares, créditos, o agilizar remesas, mientras que los negocios centralizados como exchanges reforzaron sus sistemas de prueba de reservas para darle tranquilidad a los usuarios.



