Colombia, una de las naciones donde más se negocia bitcoin

En Colombia hay 687 sitios en donde se pueden pagar productos y servicios con criptomonedas, especialmente bitcoin, y la cifra sigue subiendo, así como las transacciones en ese criptoactivo, que en 2020 llegaron a US$147 millones.



(El bitcóin registra mayor caída en un mes).

Portafolio había reseñado que aunque las autoridades no han expedido normas que autoricen la negociación de criptoactivos y en cambio han dicho que quien lo haga es por su cuenta y riesgo, tampoco ha declarado su ilegalidad.



Según Erick Rincón, presidente de la Asociación Colombia Fintech, en el país se negocian hasta $70.000 millones en criptoactivos al mes, de los cuales la gran mayoría son en bitcoin.



Dichas operaciones se están realizando a través de plataformas de negociación como Localbitcoins, Buda, Binance o Wallib, entre otras, y tienen como mecanismo común el registro de compradores y vendedores con elementos de verificación de identidad y con trazabilidad en las transacciones.



Para guardar o proteger los criptoactivos las plataformas u otras firmas generan billeteras electrónicas que deben administrar los dueños de las criptomonedas, quienes reciben unos códigos que ellos administran, aunque su custodia puede estar dentro de internet o en mecanismos de almacenamiento ‘en frío’, por fuera de la red.



Otra de las formas de comprar o vender criptoactivos en Colombia es a través de cajeros automáticos. En el país hay 21 de la firma Athena y 7 de otras empresas en donde tras la verificación de identidad se pueden comprar criptomonedas desde $20.000 y hasta los $4 millones.



El creciente interés por las transacciones con criptomonedas ha estado influida por la acelerada alza del precio del bitcoin y por las que siguen surgiendo. Hace pocos días el precio de esa criptodivisa superó los US$50.000 por unidad y ayer se cotizaba sobre los US$53.700. Según CoinMarketCap, una web que detalla su mercado, hay 4.132criptomonedas con una capitalización superior a los US$1,7 billones, de la que el solo bitcoin tenía ayer US$999.000 millones. Las más transadas son bitcoin, ether, litecoin, dash y ripple.



Para Alejandro Beltrán, CEO de Buda, plataforma de negociación de criptomonedas, pese a que se han escuchado versiones de que quienes compran y venden criptoactivos son totalmente anónimos y a través de esas operaciones se puede lavar dinero o financiar ilícitos, con el adelanto tecnológico que involucra su transacción ya es posible hacer una trazabilidad de las operaciones.



Rincón dice que ha habido una indebida satanización de los criptoactivos y considera que el tema se debe regular. “Que las plataformas cumplan los criterios de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, que identifiquen, como ya lo hacen, a las personas y las operaciones sospechosas e incorporar mejor tecnología”.



Por eso, asegura, es que el gobierno a través de la Superintendencia Financiera comenzará a realizar un piloto entre “entidades vigiladas y algunas plataformas de negociación para aprender de un mercado que no conoce y donde hay suspicacias. Si conoce cómo funciona se podría imponer una regla para los bancos cuando quieran entrar en esa actividad”, dice.



Para Marcial González, Managing Director & Partner de Boston Consulting Group (BCG) “los clientes de banca minorista e inversores institucionales están expresando un mayor interés en las criptomonedas y en innovaciones como el blockchain. Algunos inversores, fintechs y fondos de capital de riesgo están comenzando a comprometerse de manera sostenida, considerándolas como el futuro del dinero. Esta es una oportunidad que los bancos pueden aprovechar de cara al acelerado vuelco que está teniendo la banca digital en Colombia”.



Un elemento que analistas critican de las criptomonedas es que estas no tienen respaldo gubernamental, pero para conocedores del tema como Carlos Mesa, de la Fundación Bitcoin, “el que no haya respaldo de una entidad es lo bueno que tienen los criptoactivos pues estos están basados en las matemáticas y en la oferta y la demanda” y señala que en EE. UU. hay empresas como Tesla que ven con interés esa y otras criptomonedas. “Eso está señalando el camino”, dice.



Christian Peñaranda, fundador de Wallib, señala la importancia de la educación financiera para evitar caer en esquemas fraudulentos por parte de personas que aprovechan el desconocimiento de la gente.



Por eso considera que la gente debe acudir solamente a plataformas que brinden información real de qué tipo de operaciones se pueden hacer con los bitcoin y las demás criptomonedas, pero recordó que el propietario de ese activo es el responsable de resguardar su billetera digital y la plataforma de proteger los datos.



VIGILANCIA TRIBUTARIA



Erick Rincón dice que en Colombia no tenemos una norma de si las cripto- monedas son un instru- mento financiero, medio de pago o un instrumento cambiario. “Pero tributa- riamente sí hay concepto de que sus dueños tienen que pagar impuestos y consignarlos dentro de la declaración de renta. La Dian sí los considera gravable cuando se enajenen los criptoactivos”, dice.



Para Juan Pablo Zuluaga, cofundador de misprorpiasfinanzas, la credibilidad de las criptomonedas se las da la tecnología y matemática computacional. “Lo que nos gusta es que nadie controla a las criptomonedas. Uno no necesita confiar en una persona pues la confianza está en la matemática computacional”, asegura el analista.