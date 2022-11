'Tips' para hacer compras seguras y ágiles durante el Black Friday

Archivo particular

Ente el 25 y el 28 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday en Colombia, una de las fechas de descuentos más importantes del año y cuya celebración es originaria de Estados Unidos, aunque en el país y en otros se ha adoptado para dinamizar el comercio.



Por tal razón, DataCredito Experian dio una serie de recomendaciones con las que busca ayudar a los ciudadanos a tener unas compras seguras y ágiles durante la jornada.



En primer lugar, la recomendación es revisar con anterioridad los portales web de diferentes comercios, para que el día de la compra tenga claro cuál es el sitio con la mejor oferta.



Otra recomendación es que debe ser consciente del cupo que tiene disponible en sus tarjetas. Y procure realizar sus compras a la menor cantidad de cuotas posibles.



DataCrédito Experian también aconseja realizar compras seguras por medio de la página oficial de Black Friday Colombia. En esa web puede encontrar un listado de comercios aliados que pueden suplir lo que busca adquirir.



Otro ‘tip' es ingresar a las plataformas de compras desde dispositivos conocidos y evitar totalmente guardar datos personales.



También debe prestar atención a las compras internacionales. Si las hace, tenga en cuenta la tasa de cambio actual y que la mayoría de estas se difieren de 24 a 36 cuotas de manera automática.



Por último y no menos importante: revise los términos y condiciones de sus compras ‘online’, no se acelere y revise detalladamente todo lo que acepta. En ocasiones, algunos comercios incluyen de manera automática seguros, si no desea adquirir este tipo de productos adicionales debe desmarcarlos antes de finalizar sus operaciones.



Vale la pena recordar que entre enero y septiembre del 2022, se presentó un incremento en las compras digitales o ‘e-commerce’ del 47 %, según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

Lo que más compran

Asimismo, una encuesta global publicada por Boston Consulting Group (BCG) dejó claro que el Black Friday es una parte integral en el calendario de compras de los ciudadanos. Y es que el 95 % de los compradores consultados tiene la intención de aprovechar esta fecha.



Sin embargo, la encuesta también encontró que los consumidores han cambiado su manera de pensar frente a las compras. Esto ha ocurrido por e aumento de los precios de alimentos y energía y al temor a la creciente recesión mundial, por lo que los compradores están buscando promociones o tiendas de descuento.



“El sentimiento de los consumidores se ha visto afectado por la incertidumbre económica y la inestabilidad geopolítica. El Black Friday será crucial para los retailers este año, pues las personas se han acostumbrado cada vez más a revisar las etiquetas de precios y a la búsqueda de descuentos que les permitan adquirir lo que desean”, asegura Andrés Giraldo, Managing Director & Partner de BCG.



La encuesta también demostró que el 51 % de los consumidores compra marcas o productos locales, el 46 % busca marcas con envases sustentables, el 40 % prefiere comprar a empresas que luchen contra el impacto ambiental y el 37 % opta por tiendas de ropa de segunda mano.



