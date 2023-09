‘Pese a mal resultado de la Bolsa, inversión en los ETF crece’

Blackrock es una de las tres grandes instituciones administradoras de activos financieros de Estados Unidos y del mundo, con presencia directa en 30 países y con clientes en otros 100. Además, maneja portafolios de terceros por US$9 billones, es decir, unas 24 veces el PIB de Colombia.



En Colombia tiene 21 ETF (Exchange Traded Fund) o fondos de inversión cotizados, que les permiten a los clientes invertir de manera diversificada y en pesos acciones nacionales o extranjeras de diferentes sectores, renta fija nacional y extranjera e instrumentos en dólares, y con bajo costo.



Diego Mora es el country manager para Colombia, Perú y Centroamérica y habló con Portafolio de los dos años del lanzamiento de los ETF en el país.

¿Qué es BlackRock?

A nivel mundial es el mayor gestor global de activos y se dedica al deber fiduciario de cuidar las platas de los clientes con US$9 billones (millones de millones) bajo administración.



No son platas nuestras, sino de los clientes para que se los gestionemos, pero al final con el propósito de ayudar a los inversionistas para que tengan bienestar financiero, en instrumentos de deuda, fondos de acciones, renta fija, etc.



¿Y cómo generan rentabilidad?

Esas platas las invierte en proyectos y empresas y esto genera crecimiento económico y empleo.



El papel de los asset managers (gestores de activos) como BlackRock, en el andamiaje económico es acercar a los inversionistas a todo tipo de inversionistas.



A nivel latinoamericano somos el mayor gestor con oficinas en los principales países y administramos recursos por US$200.000 millones en fondos de pensiones, personas naturales y en cuanto a inversiones de la región manejamos US$100.000 millones.



En Colombia tenemos presencia desde 2012 y en términos de fondos locales el Icolcap está arriba de los $5 billones. Tenemos fondos de infraestructura, fondos de pensiones y aseguradoras que BlackRock los pone en infraestructura.



Aparte están otros fondos gestionados a nivel internacional. El primer ETF lo lanzamos en 2017 y ya tenemos 21 en Colombia.



Los ETF son un instrumento financiero con los que se puede tener diversificación y la negociabilidad de una acción a través de una comisionista en donde se puede comprar el Icolcap o algún otro ETF, con opciones locales e internacionales y unidades de valor de los ETF.



Así, no hay necesidad de irse a Estados Unidos a abrir una cuenta y comprar acciones. Hoy hay acceso en pesos y desde Colombia.



Hay unos de renta variable y otros de renta fija y cada uno de ellos invierte en diferentes cosas.



¿Con cuánto se entra y cuáles son algunos ETF?

En los de renta variable se resaltan un par que han tenido tracción, como el CSPX que sigue el índice Standard and Poors 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos.



Con $2 millones, con el CSPX se puede tener una diversificación eficiente. En el mundo de las acciones otro ETF importante nuestro es iShares Standard and Poors tecnología, que agrupa a las principales empresas de ese sector.



En renta fija hay dos importantes: el IB01 que invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos de hasta un año. Y como se negocia en pesos tiene la variabilidad de la tasa de cambio y es un proxi (similar) de invertir en el dólar. Que es preservar valor en dólar.



El otro de renta fija importante es SDCB que invierte en bonos de corta duración de compañías con grado de inversión.



En la plataforma de Mercado Global Colombiano hay US$52 millones de inversionistas que han llevado los recursos y US$38 millones, o sea 73%, son ETF y el resto acciones individuales. Es mejor hacerlo a través de ETF y no una acción.



¿Cómo se han comportado las inversiones?

Los activos bajo custodia en lo corrido del año han crecido el 55%. Hay una evolución importante.



Es una plataforma para inversionistas sofisticados y para los que no lo son tanto.

En dólares, el Standard and Poors en lo corrido del año se ha valorizado 16%.



A través de cualquiera de las firmas comisionistas puede entrar a comprar en un ETF y es fácil. Hasta hace poco el tener acceso a ETF era para grandes inversionistas. Ya no, hoy cualquier inversionista puede comprar o vender.



Se entra y se sale cuando quiere, al precio de bolsa y con la misma agilidad que compró, puede vender.



Los números nos dicen que contrario a lo malo de la bolsa colombiana en materia de rentabilidad, los números han aumentado. Por eso ha crecido el monto de lo invertido.



¿Qué opina que el mercado colombiano baje o pase a ser frontera?

El desarrollo del mercado de capitales es fundamental para la economía y traer nuevas herramientas genera un círculo virtuoso que beneficia a todos. El que atraiga gente es importante y abre puertas.



