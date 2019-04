BlackRock todavía ve espacio en los mercados de acciones

Después de los buenos resultados que en términos generales se han visto en las bolsas de todo el mundo durante los primeros meses del 2019, muchos se preguntan cuánto espacio queda para las valorizaciones.



Para BlackRock, uno de los mayores gestores de inversiones en el mundo, la respuesta es que en el corto plazo hay que tener este tipo de activos dentro de un portafolio diversificado, toda vez que actualmente existen algunas condiciones que pueden mantener el impulso.



En su informe de perspectivas de inversión del segundo trimestre de este año, la firma señala que sus acciones favoritas son las de Estados Unidos y las de mercados emergentes. Añade que la clave son sectores de calidad, que puedan mantener el crecimiento sostenido de sus ganancias en momentos de desaceleración económica global.



De todas formas, plantea que hay fuerzas encontradas para los mercados accionarios en el mundo. Por un lado, hay factores que pueden jugar un poco en contra, como que hay algunos títulos ya tienen precios altos y se han moderado las expectativas frente a ciertos resultados corporativos.



No obstante, hay otros temas que pueden mantener la dinámica de las acciones un tiempo más. Entre ellos, apunta BlackRock, están que las acciones generalmente tienen buen desempeño al final de los ciclos económicos y el sentimiento del mercado y la posición de los inversionistas todavía está lejos de ser eufóricas.



A esto, añade otros tres aspectos que ayudan a impulsar la renta variable: que los resultados corporativos de las firmas inscritas en bolsa estén por encima de lo esperado, la moderación de los riesgos geopolíticos relacionados con el intercambio comercial, y signos de que las políticas de estímulo que se den en China se traduzcan en un mayor consumo y actividad económica en ese país.



De hecho, lo que ocurra con China ocupa un lugar prioritario dentro del análisis de BlackRock pues en medio de los temores por la desaceleración económica global y el impacto que tiene China en el comercio internacional, hay buenas expectativas con respecto a las políticas que allí se tomen para mover la economía.



Otro de los puntos claves para las inversiones, según el gestor de activos, es la paciencia en la política monetaria de los principales bancos centrales, en particular de la Reserva Federal de Estados Unidos, que por ahora no subirá las tasas y evaluará muy bien su próximo movimiento, al igual que el Banco Central Europeo.



Este tema es, y seguirá siendo un impulso muy importante para los activos y, de manera específica, los de mercados emergentes.