Bodegas jalonaron la demanda de espacios en el 2021

La Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados del Grupo Bancolombia lanzó el balance del sector inmobiliario del cuatro trimestre del año 2021.

En este periodo, el sector inmobiliario tuvo una dinámica positiva especialmente el segmento de la construcción no residencial, cuyos ingresos crecieron 26,3%, mientras que el residencial creció 21%.



De acuerdo con los ingresos para el sector de la construcción, medidos a través de los canales del Grupo Bancolombia, “para la construcción no residencial 2021 mostró una recuperación del 16,1% vs 2019 y del 31,2% vs 2020, dinámica que va muy de la mano con el crecimiento del área de licencias de construcción, que para 2021 creció 5,4% vs 2020 en lo que respecta a industria, oficinas, bodegas, comercio y hoteles”, manifestó el grupo en el documento.



Sin embargo, el repunte de este aumento fue derivado en su mayoría por la demanda de bodegas, sector que alcanzó 522.790 m2 en las principales ciudades.



Según el análisis del Grupo Bancolombia, este impacto es a raíz de la dinámica del sector manufacturero, que en 2021 creció 13,1%, adicional al crecimiento del 14,5% en las exportaciones en zonas francas.



“Consideramos que en 2022 la demanda de bodegas presenta fuerzas encontradas, aunque pensamos que el final del año será positivo para el sector. Por un lado, tenemos la moderación en el crecimiento económico y un primer semestre de incertidumbre política; sin embargo, temas como la situación logística a nivel mundial y la guerra en Ucrania pueden llevar a que la necesidad de almacenamiento de materias primas crezca, lo que demandaría más espacio”, señaló el documento del Grupo.



OTROS SECTORES



En el caso de las oficinas, el crecimiento económico que viene unido al retorno a la presencialidad, los especialistas esperan una mayor demanda de metros cuadrados en el 2022.



“Según fondos inmobiliarios la ocupación llega a niveles entre 50% y 60%, duplicando el número de ocupantes en el segundo semestre de 2021. Espacios bioseguros e inteligentes serán elementos claves para el aumento de la demanda y el regreso”.



Por otro lado, los centros comerciales finalizarán proyectos durante 2022 por un aproximado de 92.500 m2, lo que aumentará la demanda de espacio después de la caída del 18% en comparación con el año 2019.



Sin embargo, con “el aumento de los costos de construcción y la posible escasez de materiales generaría que nuevos proyectos se pospongan y se direccionen las inversiones en ampliaciones de proyectos ya existentes”, pero el sector sigue siendo positivo para el grupo.

PAULA GALEANO