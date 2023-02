Alcaldía de Bogotá extrema medidas por mala calidad del aire

Luego de declarar la Alerta fase 1, debido a las altas concentraciones de material particulado en Bogotá, la Administración distrital hace un llamado a los ciudadanos para que adopten medidas voluntarias y preventivas que ayuden a mitigar los problemas de contaminación.



Luego de declarar la Alerta fase 1, debido a las altas concentraciones de material particulado en Bogotá, la Administración distrital hace un llamado a los ciudadanos para que adopten medidas voluntarias y preventivas que ayuden a mitigar los problemas de contaminación.

“Este sábado se mantienen las altas concentraciones de material particulado en Bogotá, tenemos cinco estaciones en condiciones regulares (naranja), Fontibón, Kennedy, Carvajal Sevillana, Tunal y Móvil séptima; se mantienen también las condiciones meteorológicas, una estabilidad atmosférica que hace que el material particulado se quede sobre la ciudad, y hemos visto incrementos en los incendios regionales que vienen, sobre todo del Meta, Guaviare, Vichada y Casanare”, afirmó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

La declaratoria, que se emitió el pasado viernes, se hizo de forma responsable por la salud de las personas, debido a los niveles de concentración de material particulado, según han reportado algunas de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire y como lo ha registrado el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca).Los incendios forestales en los departamentos de Meta, Vichada, Guaviare y Casanare, además de los provenientes desde Venezuela, siguen generando partículas que están siendo arrastradas por corrientes de vientos hasta Bogotá.



“La suma de las emisiones de material particulado de estos incendios está en alrededor de 3000 toneladas diarias, mientras que Bogotá produce 20 toneladas diarias. En el marco de esta alerta ambiental, el Distrito hace un llamado de corresponsabilidad y hace una serie de recomendaciones para que todos los diferentes sectores implementen y, en conjunto, con toda la ciudadanía se reduzcan las concentraciones y mejoren las condiciones que tenemos actualmente en la ciudad”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.



Precisamente, ante esta situación, el Distrito realiza las siguientes recomendaciones para para que los sectores productivos y los ciudadanos adopten e implementen durante los próximos días y reducir la posibilidad de tener que adoptar medidas restrictivas como:

Sector movilidad

• Tener los vehículos de carga en óptimas condiciones, especialmente aquellos que

tienen 10 o más años de antigüedad.



• En lo posible, realizar los recorridos logísticos (cargue y descargue) en horas de

mediodía o a la medianoche.



• Usar el vehículo particular en casos extremadamente necesarios. De utilizarlo, que

sea de forma compartida.



• Suspender de forma provisional el pago por circulación en el horario de Pico y placa

(Pico y placa solidario).



• Intensificar los operativos de seguimiento y control a las fuentes móviles que operan

con combustible diésel.

Medidas para el sector industrial

Reducir la operación de calderas y equipos que funcionen con combustibles sólidos

y líquidos de lunes a sábado entre 6:00 a. m. y 3:00 p. m.



• Intensificar las acciones de control a las fuentes que operan con combustibles

sólidos y líquidos.



• No realizar mantenimiento preventivo de los Sistemas de Control de Emisiones de

las fuentes fijas en establecimientos industriales.



• Las instituciones del Distrito implementarán medidas de prevención que permitan

reducir el riesgo en la población en general, y con énfasis en la población vulnerable.

Medidas ciudadanía en general

Desplazarse en transporte público, bicicleta o utilizar el vehículo particular con

mayor ocupación.



• Para movilizarse, use medios alternativos no motorizados (caminar, bicicleta, entre

otros) en aquellos horarios de menor afectación en la calidad del aire.



• Utilice transporte público o comparta el vehículo particular y mantenga al día la

revisión técnico-mecánica.



• No queme basuras o materiales como carbón o madera, no arroje colillas de

cigarrillo al suelo, no arroje, vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material

combustible y no use pólvora.

Operadores de aseo

• Intensificar el barrido en húmedo en las zonas sin pavimentar

Gremios, transportadores de carga y conductores de vehículos particulares

• Utilizar la vía Mondoñedo - Chía para evitar ingresar a Bogotá. Utilizar la ruta relleno

sanitario de Mondoñedo, para pasar por Funza, Mosquera, Cota y Chía.

Construcción y obras públicas

• Cubra los materiales de construcción y sus residuos de construcción y demolición

(RDC) durante el transporte.



• Humedezca los patios de maniobra para evitar la resuspensión de material

particulado.



• Optimice el uso de la maquinaria amarilla y asegúrese de que opere en adecuadas

condiciones de mantenimiento.

Medidas de autocuidado

• Evite exponerse a zonas de alta contaminación del aire, como vías sin pavimentar

y de alto flujo vehicular, construcciones y áreas industriales o de acumulación de

escombros o canteras.



• Limpie las superficies y pisos de la vivienda utilizando paños o trapos humedecidos

para evitar que se levante el polvo. Si se encuentra cerca de una fuente de humo,

hollín o material particulado mantenga cerradas ventanas y puertas.



• Evite hacer ejercicio intenso o practicar deporte al aire libre en horas de alto tráfico

vehicular (entre las 6:00 a.m. y las 10:00 am – entre las 5:00 p.m. y las 8:00 pm).



• Evite el consumo de tabaco y sus derivados o exponerse a ambientes en los que

haya personas fumando.



• El usar bicicleta en vías de alto tráfico implica mayores dosis de inhalación de

contaminantes, se recomienda proteger las vías respiratorias con el uso de

mascarillas quirúrgicas, mascarillas con respiradores o similares.

Proteja su salud

• Actualice el esquema de vacunación de acuerdo con la edad, use tapabocas cuando

tenga infección respiratoria, lave sus manos frecuentemente y evite contacto con

personas que tengan infecciones respiratorias.



• Manténgase hidratado, consuma agua y evite bebidas azucaradas o gasificadas.



• Limitar esfuerzos y actividad física intensa al aire libre en menores de 5 años,

mayores de 60 años, gestantes y personas con enfermedades como EPOC

(enfermedad pulmonar obstructiva crónica), asma, diabetes, enfermedades

cardiovasculares y cáncer.



• Las personas con enfermedades crónicas deben mantener los tratamientos

prescritos, asistir a los controles y evitar exponerse a aglomeraciones

Acuda al servicio de urgencias en estos casos

• En niños menores de 5 años: respiración rápida, le “silba el pecho” o se le “hunden

las costillas” y tos persistente. Un episodio de fiebre en menores de 2 meses o en

niños mayores de esta edad que consista en fiebre de difícil control o que persista

por más de 2 días; decaimiento, somnolencia o irritabilidad. El niño no puede beber

ni tomar el pecho o no come nada, vomita todo; presenta ataques o convulsiones;

está empeorando o “no se ve bien”.



• En la comunidad general: dificultad al respirar, fatiga inusual o dolor en el pecho.

Tos con expectoración purulenta o con pintas de sangre. Decaimiento o cansancio

excesivo, así como confusión o alteración de la conciencia. Fiebre de difícil control

o que persista por más de 2 días.



Las secretarías de Salud, Movilidad, Desarrollo Económico, Educación e Integración Social, y el Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) estarán realizando este fin de semana los análisis, desde sus competencias, para evaluar el impacto de las medidas y determinar si son suficientes o deben ser extendidas en cada uno de sus sectores.



Así mismo, el Distrito, el Gobierno Nacional y la CAR mantendrán el monitoreo de las

condiciones de calidad del aire y de los incendios en las regiones, principal causante de la declaratoria en Bogotá.



La Secretaría de Ambiente convocará al Comité de Validación y Seguimiento de Alertas y Emergencias por Contaminación Atmosférica el próximo lunes 27 de febrero, para evaluar las condiciones de calidad del aire, las medidas de mitigación necesarias para proteger la salud de la ciudadanía y superar esta emergencia.

EL TIEMPO