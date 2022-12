Vehículos en Bogotá serán etiquetados según su nivel de contaminación

La Secretaría de Ambiente adelanta un proyecto de resolución denominado Etiquetado Vehicular Ambiental (EVA) con el cual pretende clasificar el tipo de vehículos de Bogotá, de acuerdo con la forma en que contaminan o emiten material particulado. Su implementación será voluntaria e inicialmente con un grupo de transportadores de carga.



(Lea: Lanzan nueva billetera digital para estratos 1, 2 y 3: lo que ofrece).

En un principio, será un piloto de dos años que comenzará a funcionar desde el primer trimestre de 2023. La medida tiene un carácter ambiental, será gratuito y no modificará el Pico y placa ni acarreará sanciones.



“En Bogotá y en Colombia, hasta ahora, las medidas de restricción o cualquier incentivo a la circulación de vehículos se ha tomado con base en el número de la placa. En el 2023 iniciaremos con el piloto, que durará dos años y en principio serán solo con camiones, del Etiquetado Vehicular Ambiental, la idea a futuro que tenemos es la de caracterizar y clasificar los vehículos, no por su número de placa, sino por cómo contaminan”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia sobre EVA, herramienta que aportará al mejoramiento de la calidad del aire y a reducir los riesgos de la contaminación y afectación en la salud de las personas.



Las nuevas formas de movilizarse, el cambio de tecnologías, el uso de vehículos eléctricos, híbridos y los que funcionan a gas natural, son alternativas que algunos transportadores han venido implementando en la ciudad, por eso, en los planes del Distrito está la de reconocer a través del Etiquetado Vehicular Ambiental a aquellos propietarios de carros que mantienen en óptimas condiciones sus automotores.



(Además: Qué pasará con tercer carril Bogotá-Girardot por salida de Conconcreto).



“Las etiquetas serán por colores: van a iniciar en el color gris, el más contaminante; pasan a naranja, amarillo, verde y azul, que es el color menos contaminante o cero emisiones. La idea es que quienes vigilan las vías tengan la capacidad de evaluar con toda facilidad ese color para saber cuánto contamina ese carro y si debe tener alguna restricción o no”, afirmó la secretaria de Ambiente.



El Etiquetado Vehicular Ambiental será una herramienta gratuita durante el piloto, que permitirá caracterizar las tecnologías vehiculares y cuantificar sus emisiones, además, servirá para hacer un mejor control ambiental en vía. Durante la implementación del piloto no habrá sanciones y la Administración distrital buscará afianzar la relación con los transportadores.



“A largo plazo lo que vamos a hacer es que los programas que restringen circulación, por ejemplo, de transportadores los fines de semana, se hagan con base en esta información, y para eso nos va a servir el etiquetado. Al final esperamos tener un programa de Pico y placa que sea realmente con base en el etiquetado y que los vehículos que más restricciones tengan sean los que más afectan la salud de los bogotanos por medio de la contaminación”, puntualizó la secretaria de Ambiente.



(Siga leyendo: La empresas en Bogotá destacan por sus estrategias de innovación).



Las fuentes móviles (vehículos) aportan el 23 % de las emisiones en la ciudad, por eso la Secretaría de Ambiente iniciará con el proyecto, en el marco del Plan Aire 2030, en el primer trimestre de 2023, con cerca de 60.000 transportadores de carga que hacen parte de los programas de autorregulación de la entidad. El piloto, que no contempla los vehículos particulares, será voluntario y se caracterizarán los automotores de acuerdo con el modelo, tecnología y cantidad de emisiones que generan.



La resolución quedará en firme en el primer trimestre de 2023.

PORTAFOLIO