$9.228 millones: los hallazgos fiscales del Sector Movilidad en Bogotá

Hallazgos fiscales por $9.228 millones en el Sector Movilidad fueron el resultado de varias auditorías realizadas a la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y TransMilenio.



(VGMovility busca la masificación del negocio de los buses eléctricos).

El 55,3 % del valor total de los hallazgos, es decir $5.106 millones, se registró en la Secretaría de Movilidad por falta de gestión de cobro de 11.025 infracciones de tránsito, impuestas entre 2016 y 2021, que prescribieron ante la ausencia de una efectiva gestión de cobro.



(Las nuevas medidas que deben cumplir la 'bicis' con motor en Bogotá).



El ente de control, entre otros hechos, encontró que el 6 % de los comparendos analizados, 11.929, no corresponden a la infracción establecida, el 40 % de los acuerdos de pagos fueron remitidos sin mandamientos de pago y que el 8 % de los documentos no corresponden al infractor.



En el IDU se configuraron tres hallazgos fiscales por más de $2.335 millones, principalmente por incumplimientos del consultor en la calidad de los estudios y diseños y valores adicionales por las prórrogas en la etapa de preliminares que se registraron en los contratos de obra para Avenida Guayacanes en el Suroccidente de Bogotá.



(La historia del edificio de 4.800 toneladas que fue movido en Bogotá).



Este hallazgo corresponde al contrato de consultoría IDU-926-2017. Las obras aún están en ejecución. Haber presupuestado estampillas distritales, (contribuciones parafiscales con destinación específica) y no se realizaron las deducciones en las órdenes de pago durante la ejecución del contrato de la extensión de la Troncal Caracas en su tramo uno (1).



La @ContraloriaBta encontró hallazgos fiscales en la @SectorMovilidad , @idubogota y @TransMilenio , el contralor auxiliar Carlos Orlando Acuña explica cuáles fueron ✅👇👇👇 pic.twitter.com/jAmqrULNTX — Manuel Salazar (@manolitosalazar) March 14, 2023

En TransMilenio el hallazgo fiscal por $1.787 millones fue configurado tras documentarse que los recursos destinados a fortalecer la seguridad, convivencia y vigilancia de los usuarios del sistema de transporte, en realidad se invirtieron en bienes y servicios (bonos y anchetas que se les dieron a los policías) que no corresponden al objeto del convenio y tampoco le proporcionaron utilidad al sistema.



(La firma interesada en construir todos los cables aéreos de Colombia).



Todos estos hallazgos fiscales en el Sector Movilidad fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal a fin de que se adelanten las indagaciones del caso, de tal manera que se logre el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Distrito.



EL TIEMPO - BOGOTÁ