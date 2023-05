Nuevas restricciones para vehículos ciclomotores en Bogotá

Mediante la Resolución 137609 del 2023, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá definió las prohibiciones que tendrán los vehículos ciclomotores en algunos puntos y vías de la ciudad.

Dicha resolución establece que los motociclos, ciclomotores o moped (vehículos con cilindraje inferior a los 50 centímetros cúbicos en caso de ser de combustión interna) no podrán transitar por las vías troncales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), así como los carriles preferenciales para los buses zonales.



Además, según la resolución 160 del 2017 del Ministerio de Transporte, se insta a que este tipo de vehículos no pueden transitar sobre aceras o andenes. En el caso de Bogotá, no podrán circular en las ciclorrutas, ciclovías o cualquier tipo de infraestructura destinada para el uso de peatones y bicicletas.



Para garantizar el debido cumplimiento de esta medida, la Secretaría de Movilidad, junto con el Cuerpo Civil de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, realizarán operativos de control en diferentes partes de la capital del país.



Vías prohibidas

Carriles preferenciales:

- Avenida Carrera Séptima entre calles 32 y 134 en ambos sentidos.



- Avenida Boyacá entre Av. Villavicencio y calle 134 en ambos sentidos.



- Carrera 15 entre calles 72 y 100.



- Calle 19 entre Carrera 3 y Avenida Carrera 30 en ambos sentidos.



- Calle 72 entre Avenida Carrera Séptima y Carrera 13 en ambos sentidos.



- Avenida 1° de Mayo entre carrera 80 y carrera 10 en ambos sentidos.



- Avenida Las Américas entre carrera 50 y Avenida Ciudad de Cali en ambos sentidos.



- Avenida Carrera 30 entre Avenida Carrera 68 y calle 94 en ambos sentidos.



Vías troncales:



- Troncal Avenida Caracas entre Portal de Usme y calle 80.



- Troncal Autopista Norte entre calle 80 y calle 192.



- Troncal NQS Central entre Autopista Norte y avenida calle 13.



- Troncal NQS Sur entre avenida calle 13 hasta el límite con Soacha.



- Eje Ambiental entre Avenida Caracas y calle 22.



- Troncal Avenida El Dorado entre Portal El Dorado y calle 22



- Troncal Calle 80 entre Portal de la 80 y Autopista Norte.



- Troncal Avenida Suba entre Portal de Suba y calle 80.



- Troncal carrera 10 entre Portal 20 de Julio y Avenida Calle 26.



- Troncal Avenida Las Américas entre Portal de Las Américas y Avenida Caracas.



- Avenida Calle 6 entre avenida NQS hasta la Avenida Caracas.



En incumplimiento de las normas establecidas puede acarrear multas de entre $522.900 y $1.045.500, así como la inmovilización del vehículo.



