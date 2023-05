Bolsa colombiana, la de peor comportamiento en América en el 2023

Desde mediados de enero pasado el principal índice de la Bolsa de Colombia, el Colcap, no registraba un valor tan bajo como el actual (1.158,68 puntos) que la convierten en la de peor comportamiento entre las principales bolsas americanas, con una caída del 9,4%.



Dicho valor, con algunas variaciones alcistas, se ha venido repitiendo desde julio de 2009, por lo que el mercado accionario colombiano no ha mostrado consistencia y, en cambio, pierde más liquidez, profundidad y emisores de títulos de renta variable.



A eso se suman factores estructurales de orden económico y geopolítico internacional y elementos internos como en el último año la incertidumbre política.



Para Rodrigo Galarza, abogado experto en mercados de capitales, la bolsa ha perdido liquidez y profundidad como “consecuencia de las ofertas públicas de adquisición (OPA) auspiciadas por el Grupo Gilinski”.



Esto trajo, según el experto, que quienes vendieron sus títulos “se trasladaron hacia activos de renta fija que en 2022 lograron rentabilidades de 18% o más en CDTs”. Además, los inversionistas internacionales, por la falta de profundidad, vendieron sus acciones al percibir un alto riesgo de liquidez, asegura.



Sumado a esto, dice que aunque difícil de medir objetivamente, “el ambiente político y la agenda económica del gobierno deterioran el clima de inversión”.



Y de momento no hay grandes expectativas de que la situación cambie “mientras las condiciones macro sean desfavorables (costo de deuda y de capital al alza debido a inflación, tasas de interés y niveles de tributación)”, dice.



Galarza considera que aún si las “condiciones macro mejoran (lo que implica también una menor hostilidad del gobierno hacia los empresarios), es urgente retomar el camino de la reforma institucional del mercado de capitales”.



Y advierte que es indispensable retomar las recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales de 2019 cuanto antes; pues “allí hay claves para su desarrollo y crecimiento”.



Por su parte, Ana Vera, economista jefe de In On Capital, dice que Colombia para los inversionistas en el mundo destaca por los buenos dividendos que ofrecen sus empresas lo que es muy atractivo desde el punto de vista de agentes que buscan flujos permanentes en sus inversiones.



No obstante, la falta de liquidez y poca rentabilidad sobre los precios de las firmas hace que las acciones colombianas no sean atractivas para quienes buscan valorizaciones mayores vía precios y esto se debe a la incertidumbre que hay en materia de lo que viene para las inversiones con las reformas en proceso, asegura.



La integración de mercados, como una esperanza

La integración de las bolsas de Colombia, Chile y Perú dará lugar a una plataforma ampliada para emisores e inversionistas, pero “no es la solución a los problemas que tienen los emisores colombianos”, dice Galarza. “Colombia participará en ese mercado con lo que tiene, que es poco”, asegura.



Advierte que “si el Gobierno quiere reindustrializar al país, necesita crear las condiciones para que las empresas colombianas puedan captar, a través de los mercados de bonos y acciones, los flujos originados en un mercado ampliado. Sin esos flujos, sin un mercado local robusto y pujante, no hay futuro”.



Ana Vera dice que por ahora es difícil ver a largo plazo, hasta no tener claro el alcance de las reformas y sobre la integración de las bolsas cree que no ayudará por la falta de apetito por las empresas colombianas.



