Bolsa colombiana, con el peor comportamiento de la región

Mientras que en el primer semestre los principales índices accionarios de la región registraron alzas como el 7,6 % en el caso de la Bolsa de São Paulo, 10 % en la de Santiago, 10 % en la de México, el 4,68 % en la de Lima y ni qué decir del Nasdaq, con el 32%, el MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia se desplomó el 12 %.



Además, con excepción del primer semestre de 2020, que por cuenta de la pandemia registró una recesión casi a nivel mundial, el primer semestre de este año del mercado colombiano es de los de peor resultado en siete años.



Como hecho particular, 31 acciones registraron caídas en sus valorizaciones en los seis primeros meses del año, y entre ellas 12 tuvieron desplomes más altos en su cotización que la caída del valor del índice y 10 títulos subieron de precio.



De otra parte, durante el último año y medio se ha venido presentando una menor liquidez en el mercado, factor que ha coincidido con el incremento de las tasas de interés, que dirige las preferencias de los inversionistas hacia títulos de renta fija cómo los CDTs y por la realización de ocho ofertas públicas de adquisición del Grupo Gilinski sobre Grupo Nutres y Grupo Sura.



De todas maneras, analistas consultados también atribuyen parte de este mal comportamiento a la incertidumbre política con el Gobierno, así como con las reformas presentadas al Congreso, en especial con lo que le está generando al sistema financiero la tributaria aprobada en el segundo semestre de 2022 y los efectos que pueda causar la reforma pensional.



Sin embargo, ante el mal momento para el mercado de acciones, hay quienes aseguran que esos malos precios, que no corresponden a los resultados de las empresas, que no han sido malos, es bueno tener títulos, pues los mercados no permanecen nunca cayendo, ni tampoco en alza y siempre hay coyunturas que se pueden considerar puntos de quiebre.



Así lo considera Édgar Jiménez, profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien asegura que “las cifras no son buenas, pero vale tener las acciones compensando los malos precios con los dividendos decretados y cuya rentabilidad fue en promedio del 10%, lo que es una compensación, entre comillas, de las desvalorizaciones de este semestre”.



El académico valora las operaciones que realizó el Grupo Gilinski en los últimos meses y dijo que el mercado colombiano está lleno de oportunidades y así lo hicieron saber agentes del mercado chileno que están analizando los indicadores de los papeles colombianos en anticipación a la integración de las bolsas chilena, colombiana y peruana.



Jiménez dice que la actual mala racha del mercado accionario colombiano lleva un poco más de una década, pero recuerda que entre 2003 a 2006 hubo un boom de precios en la Bolsa.



Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores dice que el marco más importante es que la bolsa se distancia de otras “por la incertidumbre de las reformas del gobierno, especialmente la pensional por la existencia de los fondos a futuro y el destino de los recursos de sus ahorradores y eso frena el sentimiento inversionista”.



Añade que también se siguen disminuyendo los activos elegibles para invertir “y cuando muchos ven interés en el sector tecnológico o de inteligencia artificial, en Colombia no hay nada de esos segmentos y por eso hay inversionistas que saltan a otros países a buscar esas alternativas".

Avance ante el dólar

El dólar en el primer semestre cayó $619 con lo que la revaluación del peso fue de 13,15%, pero solo en junio fue de 6,1 %, lo que dejó a la moneda como la que más avanzó frente al dólar de las emergentes, seguida por el rand sudafricano y el real brasileño.



Arnoldo Casas, director de inversiones y Gestión de activos en Credicorp Capital dice que a la debilidad mundial del dólar desde hace varios meses se le sumó la incertidumbre local, lo que alcanzó a llevar la tasa de cambio por encima de $5.000, pero asegura que podría venir una nueva presión bajista hasta una cifra cercana de $3.800 a final de año.



