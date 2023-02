Con la próxima salida de Cemex de la bolsa, quedarán 61 acciones

Cemex Latam Holdings (CLH) confirmó que la Superintendencia Financiera la autorizó para iniciar la oferta pública de adquisición (Opa) de desliste de las acciones ordinarias en el Registro Nacional de Valores y Emisores y de la Bolsa de Valores de Colombia, con lo que en el mercado colombiano quedarán 61 títulos.

Sin embargo, 30 papeles tienen un bajo volumen de negociación en la plaza bursátil colombiana.

Hay que recordar que a finales de 2022 se informó de la operación, con lo que se activaron los procedimiento y los plazos establecidos por la Superfinanciera para obtener la autorización de la cancelación del registro de las acciones tanto en el Registro, como en la bolsa.

La iniciativa fue presentada ante la Superfinancira y la bolsa por Cemex España por acciones de la filial CLH.

“La oferta pública de adquisición se formula para adquirir una cantidad mínima equivalente a 0,0000002% y una cantidad máxima de equivalente al 4,69%”, mencionó la compañía cuando comunicó la oferta en diciembre pasado.

Precio de la operación por acción



El precio de compra por cada acción asciende a $4.735.

Además, ante la Superfinanciera CLH aprobó los estados financieros del cuarto trimestre de 2022, en los que se incluyen un “cargo no monetario por deterioro del crédito mercantil en el estado de resultados de US$124 millones”, dentro del rubro de otros gastos, neto.

Hay que aclarar que el mencionado deterioro del crédito mercantil está relacionado con el segmento operativo de CLH en Panamá.

De todas maneras, la compañía aclaró que dicho cargo no monetario no afecta a la liquidez o el flujo de operación de CLH, aunque disminuye los activos totales y el capital contable al 31 de diciembre de 2022 comparados con los estados financieros del tercer trimestre de 2022. De otra parte, este cargo no monetario por deterioro implica un incremento de la pérdida neta del periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre de 2022.

También se conoció que Cemex presentará sus resultados financieros de cuarto trimestre y balance de 2022 el próximo 13 de febrero.

Las más recientes salidas



De acuerdo con el analista financiero certificado, Andrés Moreno Jaramillo, una vez se finalice el proceso de la Opa, en el mercado de la bolsa colombiana quedarán 61 acciones.

Recordó que en el 2001, cuando se fusionaron las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente había 125 acciones, por lo que la cifra que quedará en las próximas semanas es menos de la mitad de las que había en ese entonces.

Así, se estima, a juicio de Moreno, que la bolsa volverá a tener un número similar de acciones a las que había hace unas cuatro décadas.

Hay que recordar que en los últimos años se han salido de la bolsa acciones como las de Coomeva EPS, Productos Familia o la aerolínea Avianca.

Andrés Moreno Jaramillo considera que la salida de una sola compañía de la bolsa colombiana, así no se negociara sino en pocas oportunidades, se nota bastante ya que el mercado colombiano es pequeño y con no más de 30 firmas con liquidez.

