‘Opas secaron a las acciones, pero mostraron su atractivo’

Andrés Restrepo Montoya es el presidente encargado de la Bolsa de Valores de Colombia, pues Juan Pablo Córdoba asumió la postulación como CEO de la Holding Regional, que maneja la integración de los mercados de Santiago, Lima y de Colombia.



En diálogo con Portafolio, el directivo analiza la coyuntura en el mercado de valores del país. Llama la atención en que “hay que buscar fondos extranjeros distintos a los que siempre han venido, pues son muy grandes y les es difícil entrar por la baja liquidez”, al tiempo que comenta que “algunos de ellos saben manejarse en mercados emergentes, con incertidumbre política y poca liquidez”.



¿Cuál es la meta que se ha fijado ahora que está al frente del nuevo cargo?



Tenemos la necesidad de llegar lo mejor preparados para la integración. La salida de emisores ha sido un dolor de cabeza. Debemos presentar una oferta de valor para sacarle jugo a la integración.



¿Los extranjeros se fueron del mercado?



Los extranjeros son jugadores importantes en los flujos y la dinámica del mercado.

Queremos buscarlos para mostrarles las oportunidades en el tema de los precios.

Hay unos fondos que saben manejarse en mercados emergentes, con incertidumbre política y poca liquidez.



¿Y las personas?



Tuvimos picos importantes con las ofertas de acciones de Ecopetrol e ISA, pero eran inversionistas que le apostaban a una sola acción.



Queremos que la gente tenga una visión de los mercados. Plataformas actuales como trii son buenas.



Pero sigue habiendo problemas y retos



En educación financiera se requiere un esfuerzo de las entidades del mercado, pero detrás de eso también hay una lectura de que en Colombia se han presentado pirámides y dudosas inversiones en el exterior. Hay que trabajar para poner opciones de inversión distintas.



Por ejemplo, la plataforma de crowdfunding a2censo en donde analizamos bien a las empresas y le apostamos al modelo de las pymes, se constituye en un semillero en donde hay un buen número de inversionistas.



El año pasado crecieron los derivados, los futuros de TES y de tasa de cambio. Eso es para inversionistas calificados.



¿Y cuál es el panorama en el caso de las personas naturales?



Las personas naturales siempre se interesan por el precio del dólar. Quisiéramos sacar un derivado de bajo monto para las personas que quieran cubrir el precio de sus vacaciones en el exterior o una empresa pequeña o mediana que quiera comprar una máquina afuera.



En Argentina, con la volatilidad del dólar, muchas personas aprendieron a manejar coberturas para protegerse. Nosotros podemos prepararnos con educación financiera y darles herramientas a la gente y las empresas.



En 20 años salieron más de la mitad de emisores de acciones. ¿Qué hacer ante esta situación?



A las que quedan se les debería estimular con mayor liquidez, una estructura de accionistas más diversificada y la formación de precios como señal de las oportunidades que hay. También hay que buscar a inversionistas extranjeros e identificar opciones de inversión para los locales. Mi misión es con los emisores para que no se vayan.



¿En qué beneficia el open banking?



El open finance nos llevaría a mayores niveles para comparar ofertas de valor, con costos menores.



Es un aporte de valor, no solo para los bancos, sino para personas naturales con una estructura abierta, tarifas y costos que pueden enriquezcan al sector.



¿Qué opina de las Opas del 2022?



Por un lado tuvieron impacto negativo pues hubo una reducción del flotante (liquidez) y una parte no menor no regresó.



Pero las Opas llamaron la atención de las oportunidades del mercado, con empresas líderes en sus sectores cuyos precios en la Bolsa dan oportunidades importantes. Creo que ha tenido ese doble efecto. Sin duda, las alzas de tasas también le pegaron al mercado.



En el segundo semestre del 2022 no hubo emisiones de deuda privada y eso es duro para el mercado y las empresas.



PORTAFOLIO