Dividendos, bajas tasas y gangas, detrás del repunte de la Bolsa de Valores de Colombia

Desde el pasado 26 de octubre, pocos días antes de la elección de alcaldes, gobernadores y autoridades seccionales y locales, la Bolsa de Valores de Colombia registró una reacción, que a este 22 de enero, le permite estar registrando una valorización del 14,55%.



Sin embargo, los últimos dos buenos meses para el mercado de renta variable no alcanzaron para revertir las malas cifras que todo el año mostró la Bolsa y que durante 2023 se saldó con una caída del índice Colcap (índice de capitalización que refleja las variaciones de los precios de las acciones más líquidas de la Bolsa) del 7,05%.



El año pasado las noticias para el mercado local de acciones fueron agridulces, pues por un lado se dieron los pasos más firmes que llevarán a la integración de los mercados accionarios de Colombia, Lima y Santiago en el 2025 y en el que algunos cifran las esperanzas para que se presente un repunte de la industria con un mercado ampliado un poco más profundo y líquido.



Sin embargo, el otro lado de la moneda lo constituyó el anuncio que la bolsa colombiana sería reclasificada como mercado frontera, de acuerdo con MSCI, el principal proveedor de índices bursátiles y explicado por una eventual salida de la acción de Interconexión Eléctrica (ISA) del índice accionario de emergentes, una de las tres acciones que actualmente lo componen, junto con las acciones ordinaria y preferencial de Bancolombia.



Para tratar de corregir la situación, hace pocos días ISA anunció el lanzamiento del programa Formadores de Liquidez para su acción.



Dicho programa será operado por las sociedades comisionistas de bolsa Alianza Valores y Andes Investment Group INC, filial del grupo chileno Larrain Vial.



El programa Formadores de Liquidez de ISA tendrá una vigencia inicial de tres meses, que iniciaron el pasado 15 de enero y terminará el 15 de abril.



Tras evaluar los resultados del mismo, ISA determinará su renovación.



La firma dijo que con el lanzamiento del programa se espera contribuir al fortalecimiento del mercado de capitales colombiano, a fomentar la adecuada formación de precios, a incrementar la eficiencia en las transacciones y a generar valor los accionistas.

Razones y argumentos

Según Édgar Jiménez, profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de tiempo atrás se sabe que el mercado accionario colombiano tiene “acciones sumamente desvalorizadas, con oportunidad de ganar”.



Argumenta que lo que ha sucedido en los últimos dos años con las ofertas públicas de adquisición (opas) sobre los grupos Nutresa y Sura por parte del Grupo Gilinski, así como la operación por el Grupo Éxito del grupo Calleja de El Salvador, muestra el atractivo que algunos inversionistas extranjeros ven en las empresas colombianas listadas o no en la Bolsa.



Considera que en voz baja varios inversionistas chilenos y peruanos han expresado las buenas oportunidades con empresas colombianas listadas de Colombia.

Además, añade que pese a la desaceleración económica, “el país va a seguir funcionando y se van a seguir haciendo negocios”.



Pero los argumentos, según el académico, no paran ahí, toda vez que explica que el inicio de la reducción de tasas de interés y el espacio que se abre para mayores disminuciones va a bajar el costo del crédito y puede hacer que resulte interesante que entre crédito para hacer inversión y con el paso del tiempo se pueda dar una mayor valorización en la medida que la inflación sea menor.



Además, asegura que algunos ya se sienten atraídos a invertir en acciones que pagan buenos dividendos que se pueden asemejar a un CDT, y con el plus de que si hay una valorización hay una ganancia extra.



“Los múltiplos de valoración lo único que dicen es que hay negocios para hacer y se están dando esas señales”, finalizó.



Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la firma Casa de Bolsa, menciona que “las acciones que cotizan en la bolsa de Colombia se encuentran a precios muy bajos siendo nuestro mercado uno de los de mayor valor del mundo. Sin embargo, los problemas de liquidez han generado que sea uno de los últimos mercados en subir”.



El analista considera que el mercado local continúa teniendo valor, hay compañías que aún se negocian con grandes descuentos y que están ofreciendo dividendos atractivos, “motivo por el cual creemos que nuestro mercado seguirá generando valor este año”.



Por su parte, Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores, recuerda que desde hace mucho tiempo se sabe que los precios de los activos en la Bolsa de Valores de Colombia están muy baratos.



Al finalizar el 2023 e inicios de 2024 ha habido un amplio consenso en que, frenada la inflación, los bancos centrales desarrollados y emergentes reducirán las tasas de interés, permitiendo a los emisores reducir los costos de financiación, al tiempo que el panorama económico, sin ser deslumbrante, seguirá mejorando en los años venideros.



En ese contexto, dice, algunos inversionistas han decidido aprovisionar sus portafolios con activos que tienen precios atractivos como los que ofrece Colombia por lo que hay buenos augurios de que en el tiempo sigan mejorando.



Pero advierte que en el corto plazo hay incertidumbre, riesgos de inflación local y global por el contexto geopolítico, pero en el mediano plazo los inversores seguramente serán bien compensados.



Bolsa de valores Abel Cárdenas

Ganancias de empresas

Andrés Duarte, especialista en renta variable de Corficolombiana, dice que el repunte tiene que ver con la expectativa de repartición de dividendos, ya que aún con la corrección año corrido, se trata de un mercado mayoritariamente subvalorado y ante la baja de tasas de interés en 2024, los CDTs deberían perder algo de atractivo frente a la renta variable de alto dividendo sobre el precio de la acción.

HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Portafolio