Qué tan benéfico sería fusionar las bolsas de Colombia Chile y Perú

El mercado de la Bolsa de Valores de Colombia cada vez es más pequeño y además ha perdido liquidez, pero una forma de buscar un nuevo dinamismo será la fusión de las plazas de Colombia, Chile y Perú, lo que este jueves 15 de septiembre será socializado ante el Gobierno en el Congreso que Asobolsa y la Bolsa de Valores de Colombia realizan en Cartagena.



Jaime Humberto López, presidente de Asobolsa, habló sobre los retos del sector.



¿Qué presentarán en el Congreso?



El tema global esta en la agenda de cualquier persona que quiera invertir, pues debe mirar afuera ya que el mundo está alterado con la guerra en Ucrania, el alza de tasas en Europa y Estados Unidos, los cambios políticos en la Gran Bretaña, la transformación digital, los cambios que se vienen en la economía colombiana y la reforma tributaria.



¿La fusión de las bolsas de Colombia Chile y Perú qué tan benéfica será?



Estamos buscando alianzas con países afines y estamos adportas de la fusión de las bolsas con una empresa que las aglutina. Ese es el principio de integración que estamos buscando desde hace años. Si buscamos analogías de integración y un solo mercado, eso es un buen principio pues nuestro mercado ha venido bajando y es poco profundo.



En materia normativa no le ha ido bien al mercado de valores...



El proyecto de mercado de capitales no logró salir y si no salió no podemos abstenernos de la ayuda con la nueva ley, pero nos salen con los nuevos tributos lo que desalienta el animo. Vamos a confiar en la sensatez del gobierno.



Vamos a tener la oportunidad de escuchar al Presidente y su visión del mercado de capitales y hacerle ver su importancia pues es una oportunidad de crecimiento para los países.



Jaime Humberto López, presidente de Asobolsa. Archivo particular

¿Cómo vieron el desarrollo de las opa?



Las opas son operaciones propias de los mercados. Han ocurrido por años y con empresas que han estado listadas y ya no lo están como Bavaria, Avianca, Isagen. Quisiera que esto se quedara en el ámbito empresarial y no mediático. Se trata de comprar una empresa, algo que es legitimo y otros se defienden de manera legítima. La conformación del Grupo Empresarial Antioqueño obedeció a un momento especial y lo hicieron decentemente y han ayudado al país con aciertos y desaciertos y son empresas de mostrar.



