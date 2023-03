Recompras de acciones le dan un ligero respiro al mercado

Casi todas las acciones de las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño que anunciaron procesos de recompra de títulos han registrado aumentos de precios en la Bolsa de Valores de Colombia.

Aunque en la jornada de ayer puntualmente se presentaron algunas bajas, en el neto, seis de las siete acciones presentan valorización, que no obstante no han impedido que el mercado tenga un mejor comportamiento pues medido de acuerdo con el índice Msci Colcap, este muestra una depreciación del 7,54%.



Ayer el precio de la acción preferencial de Grupo Sura subió el 5,77% mientras que el de la ordinaria bajó 3,08%



(Lea: Sistema financiero inicia 2023 con adecuados indicadores de desempeño).



Por su parte, el título de Grupo Argos no registró cambios y se mantuvo en $9.700 y la acción preferencial apenas subió el 0,08% hasta los $5.905.

Hay que recordar que ayer se daba inicio al proceso de recompra de acciones de Grupo Argos.



Por su parte, el título de Cementos Argos se mantuvo en $2.980, sin cambios.

La acción preferencial de Cementos Argos subió 3,21% y el papel de Celsia bajó 1,57%.

De otro lado, la acción de BHI (BAC Holding International) registró un incremento del 4,77%.



Hay que recordar que el Banco de Bogotá recibió en días pasados una oferta de compra de 4,11% de las acciones que el Banco tiene en BAC Holding International, por parte de Endor Capital Assets. La sociedad comparte el mismo beneficiario real del Banco de Bogotá.

La Junta Directiva dispuso convocar a una nueva reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas para que ellos decidan sobre la oferta previo el análisis de posibles conflictos de interés.

