Bajan nota de bonos Inverfam por incumplimiento en pago de intereses

La firma calificadora BRC Ratings Colombia bajó la calificación a D desde CC+ de los bonos ordinarios de Inverfam que se colocaron en el segundo mercado ante el incumplimiento del pago de intereses.



La nueva calificación (D) indica que la emisión ha incumplido con su obligación financiera. “Altas presiones de liquidez, dificultades en la administración de su estructura de capital y limitaciones en el acceso a fuentes externas de recursos, entre otros, llevaron a Inverfam al no pago de intereses de los bonos de manera oportuna”.



BRC Ratings Colombia dijo que “la garantía parcial por el 70% del capital de los bonos en circulación, otorgada por el Fondo Nacional de Garantías (FNG), será exigible a primer requerimiento, según lo estipulado en el prospecto de los bonos y el certificado de garantía”.



Dijo que los retos que enfrenta el mercado de la construcción y un débil desempeño financiero de Inverfam “llevaron a que el deterioro de su posición de liquidez se exacerbara durante las últimas semanas, de tal forma que no contó con los recursos suficientes en la caja para el pago de los intereses de los bonos por $3.990 millones, previsto para el 14 de agosto”.



La Bolsa de Colombia dijo que suspendió la negociación de los bonos y no se permitirá el ingreso de órdenes ni la celebración de operaciones mientras se encuentre vigente la medida.



Por su parte, Acierto Inmobiliario dijo que trabaja en diferentes estrategias para atender los pagos de capital e intereses correspondientes a los bonistas y al FNG.



