Bonos sostenibles, metas serán las que determinen las tasas

La sostenibilidad ambiental, social y de gobierno corporativo están generando una ola de innovación en materia de inversiones como las que próximamente se comenzarán a ver en el país con los bonos de desempeño sostenible.

Esta figura, de acuerdo con la Asociación Internacional de Mercado de Capitales y que reseñan Beatriz Ocampo y María Fernanda Díaz, especialistas en sostenibilidad y mercados de capitales de Bancolombia, “son cualquier tipo de bono o instrumento para los que las características financieras y estructurales pueden variar dependiendo de si el emisor alcanza objetivos en sostenibilidad predeterminados”.



Al respecto, según la Superintendencia Financiera, ya hay un borrador para establecer los requerimientos mínimos de información sobre ese tipo de inversiones que estén ligadas a cumplimiento de metas de una empresa que dentro de su negocio tenga un impacto en el medio ambiente u organizaciones que contribuyan con sus políticas a generar impactos positivos en la materia.



Para Clemente del Valle, director del Centro Regional de Finanzas Sostenibles, este tipo de innovación financiera ya se ha puesto en marcha en países desarrollados y consiste en que si el bono está ligado al cumplimiento de una meta ambiental o social, el emisor establecerá que la tasa de interés podrá bajar si la meta se cumple o subirá si la meta se incumple.



Para la Superfinanciera, se han realizado varios encuentros con especialistas internacionales en el tema para adoptar las mejores “buenas prácticas que se pueda y permitir ese desarrollo en Colombia”.



Para Del Valle, el campo de acción para este tipo de nuevas inversiones es amplio pues no necesariamente son para empresas de un sector en especial, sino de otro tipo de organizaciones en función de metas como por ejemplo emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua, eficiencia energética, reforestación y si las metas se van cumpliendo la tasa de interés de referencia bajará y en caso de que no se cumplan se le subirá la tasa de esa inversión. “El inversionista dirá que si las logra le cobrará una tasa baja y si no, lo castigará cobrando una más alta”, dijo.



En Latinoamérica, Brasil ha realizado cuatro operaciones y en México una. “Hay interés de entidades financieras colombianas que se hagan”, aseguró.



