Las mujeres en Colombia sufren más la pobreza, ¿por qué?

Las mujeres en Colombia son más pobres que los hombres. Un 2,0 % más pobres, para ser exactos. Y un 5,9 % más si ellas son las jefes de hogar, de acuerdo con el más reciente reporte del Dane.



A nivel general, el 40,3 % de las mujeres en el país viven en condición de pobreza monetaria. Es decir, tienen ingresos mensuales, per cápita, de $354.031. En el caso de un hogar de cuatro personas, su ingreso promedio de $1.416.124 o menos, según la línea de pobreza que estableció el Dane para 2021.



En contraste, el 38,2 % de los hombres son pobres.

Si se habla de pobreza monetaria extrema, en el país el 12,7 % de las mujeres se encuentra en esta condición y el 11,8 % de los hombres.



Ahora bien, el Dane también revela que en las 23 ciudades principales del país la pobreza monetaria fue mayor en las mujeres que en los hombres. El listado lo líderan Quibdó, Riohacha, Santa Marta y Valledupar.

Por ejemplo, en Quibdó el 69,2 % de las mujeres están en condición de pobreza.

Ahora, respecto al índice de feminidad, el Dane mostró que por cada 100 hombres que viven en condiciones de pobreza, 117 mujeres están en esa misma condición. El registro sigue siendo alto si se compara con que en 2012 eran 115 mujeres pobres por cada 100 hombres.



De acuerdo con la economista María del Pilar López, en una entrevista para EFE, hay una insuficiencia de ingresos y una dependencia económica en las mujeres, no solo a nivel nacional sino en América Latina, que hace que este tipo de brechas se perpetúen.

También es un asunto de acceso a educación, oportunidades laborales y mejores salarios. Finalmente, se vincula a la economía del cuidado que históricamente se ha concentrado en las mujeres como un tipo de trabajo no remunerado.

"Debido a que estos oficios de cuidado no se visibilizan en la economía hace que las remuneraciones no sean las adecuadas lo cual incide que el dinero ganado no cierre la brecha de la pobreza, por ello se esta buscando que estas actividades sean mas visibles para que tengan la remuneración justa", explica Clara Inés Pardo, economista y profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.

