Las mejores hamburguesas del país, según el Burger Máster 2022

Luego de sumarlos votos válidos de los comensales que escogieron su hamburguesa favorita en cada una de las 20 ciudades donde se realizó el Burger Máster 2022, los organizadores dieron a conocer el listado de las mejores y las menciones especiales.



Vale destacar que los diferentes establecimientos dudaron meses diseñando sus hamburguesas exclusivas para este evento de una semana que fue ideado por Tulio Recomienda, en cabeza del chef Tulio Zuloaga.



A continuación, le contamos cuáles fueron las ganadoras en cada ciudad:



BOGOTÁ



1. Longo´s - @soylongos​

2. Los Valientes A Fuego - @losvalientesafuego​

3. Burger Depot - ​@burger.depot

4. Hache De Hamburguesa - @hachedehamburguesa​

5. La Hamburguesería - @hamburgueserias​



Mención especial:

- Maikki - @Maikkiartesanal

- Fronteras Casual Food - @fronteras_casualfood

- Rústica DC - @rusticadc



En las afueras de Bogotá:

- Calera: El Chori Charrúa - @el_chori_charrua​

- Chía: Hamburguesería Zeta - @hamburgueseriazeta

- Cajicá: Chata restaurante - @chatarestaurante

- Tabio: Oveja Negra - @ovejanegra_hamburgueseria



MEDELLÍN



1. Pigasus - @pigasusco​

2. La Fogata al Carbón - @lafogata_alcarbon_med​

3. The Grill Station - @thegrillstationburger

4. Office Burger - @officeburgermedellin

5. Tasty´s​ - @tastys.burgers



Mención especial:

- Cerdología - @cerdologia​

- Barrio Burger - @barrio_burger

- The jungle - @thejungleburger



En las afueras de Medellín​:

- Itagui: Más Finca - @masfinca

- Bello: 3 hermanos Parrilla - @3hermanosparrilla

-Caldas: Chaman Burger​ - @chamanburger

- Sabaneta: Burguett - @burguettb.r

- Envigado: Classic Diner - @classicdiner

- Oriente: Porko ​- @somosporko



CALI



1. El Cilindro Municipal - @cilindromunicipalco

2. 911 Burgers & Fries - @911burgersandfries

3. Gaón - @gaoncali

4. El Gringo - @elgringoamericankitchen

5. Pampa Malbec - @pampamalbec



Mención especial

- Brazz - @brazzburger

- Martin's - @martinsfoodandbeer

- Tribu Parrilla - @tribuparrilla



En las afueras de Cali:

- Palmira: Retro Santana - @retro_santana



BARRANQUILLA



1. Coliseo Sport Bar - @coliseo.sportbar

2. Topping - @toppingburgers_

3. El Lobo Feroz - @loboferozrestaurante

4. Urban Food Company - @urbnfoodco

5. Viking House - @vikinghouseco



Mención especial

- Machete - @macheteburger

- El Celler Tapas Bar - @tapasbarelceller

- Gaia - @probarparacreer



BUCARAMANGA



1. Camacho's - @camachoshamburgueseria

2. Filo - @filo_angus

3. Mambas - @mambas_bga

4. Bacca - @baccabga​

5. Jackos - @jackoshotdogs



Mención especial

- El menor - @elmenorburgers​

- Santander Burger Bar -​@santanderburgerbar

- El Lobo Feroz - @loboferozrestaurante



En las afueras de Bucaramanga:

- Lebrija:​ Barrio Campestre - @barriocampestre

- Girón: Pepito Pérez - @pepitoperez.parrilla

- Floridablanca: Pinchadas - @pinchadasburger



MANIZALES



1. Porkos - @porkos.co

2. Sayonara - @sayonara_co

3. La Milagrosa - @lamilagrosaburgerhouse

4. Grill Comida Urbana - @grillcomidaurbana

5. Místico - @mistico_manizales



Mención especial:

- Burger stack - @Burgerstack.co

- La prole - @laprole_bf

- Gueritos - @gueritosmanizales



PEREIRA



1. Bandidos - @bandidos_restaurante

2. 20.30 Hamburguesería - @20.30hamburgueseria

3. Sayonara - @sayonara_co

4. Niko Burger - @nikobw

5. Bestial - @bestialburgerhouse



Mención especial:

- La H - @lah_hamburgueseria

- Cornuda - @cornuda.slowfood

- Sr. Patata - @senorpatata_



En las afueras de Pereira:

- Royal Food - @royalfoodandfriends



ARMENIA



1. Niko Burger - @nikobw

2. The Burgery - @theburgery_

3. Grill & Burguer - @grillandburguer

4. Burger Company - @burgercompany_

5. Bravo Hamburgueseria - @bravohamburgueseria



Mención especial:

- AXM Burger House - @axm_burgerhouse



En las afueras de Armenia:

- Burger Town - @burgertowncj



IBAGUÉ



1. Angus Burger - @angusburgeribague

2. Plaza Express - @plaza_express

3. Papitas & Compañía - @papitasycompania

4. Tres Calles - @tres_calles

5. Plan Burger - @planburgercol



Mención especial:

- El Fantasma - @elfantasmadelaguabinal



VILLAVICENCIO



1. Burger Pop - @hamburguesas_burgerpop

2. Nido - @nido_rest

3. Hands on Burger - @hands_on_burger

4. Fierros - @fierrosburger

5. Vikingos - @vikingos.hamburgueseria



Mención especial:

- Tierra del fuego - @tierradelfuegocarbonyvino

- La Dicha - @ladicharestaurante



CÚCUTA



1. Guerreros - @guerreroscolombianburger

2. Santa Leña - @santalecna_garita

3. Bumangués - @bumangues.cucuta

4. El General - @elgeneral.restobar

5. Luca´s Food - @lucasfoodcucuta



CARTAGENA



1. El Burgués - @elburgues_ctg

2. Distrito - @distritoburgerbar

3. Atrium - @atrium.ctg

4. Henry's - @henrys_co

5. Bonche Bar - @bonchebar



Mención especial:

- Martello - @martelloburguer



MONTERÍA



1. La Bonga del Sinú – @labongadelsinu_

2. The Brioche Burger - @thebriocheburger

3. El Roble Parrilla - @elrobleparrilla.mtr

4. La Chula - @lachula.restobar

5. Los Potrillos - @lospotrillosrestaurantebar



NEIVA



1. Hamburgo - @hamburgo_burger

2. De la Esquina Burguer - @delaesquinaburguer

3. Andinos Burger Trip - @andinosoficial

4. Next level - @nextlevelburgerlab

5. La Vaca Food & Fun - @lavacafun



Mención especial:

- Burgneiva - @burgneiva



PASTO



1. La House - @la.house.lounge

2. Parrilleros Fast Food - @parrillerosfastfood

3. BFC - @bfc.pasto

4. Burger stack - @burgerstack.co

5. Finca 88 - @finca88oficial



SANTA MARTA



1. The Bull -@thebull_restaurant

2. Playa Alta - @playaaltarestaurante

3. Radio Burger - @radioburgersmr

4. Col Burger Garden - @colburgergarden

5. The Cartel Burger - @thecartelburgersmr



Mención especial:

- Brit's - @britsburger



YOPAL



1. Majuca - @majucahamburgueseria

2. Station bike - @stationbike_yopal

3. El Leñador - @ellenadorfoodhouse

4. Food Box - @foodboxburger

5. The Burger - @theburgeryopal



POPAYÁN



1. Old jack - @oldjack_popayan

2. Totoy's - @totoys_

3. Dom Burger - @domburgerco

4. Distinto - @distintogastrobar

5. El aguante - @elaguantepopayan



TUNJA



1. Santo remedio - @santoremedio_gourmet

2. Rakamandaca - @rakamandacaburger

3. La Lonchera - @laloncherafood

4. El Asado del Gordo - @elasadodelgordo

5. La Tere - @latereburguerstunja



VALLEDUPAR



1. Brangus Burger - @brangusburger.vup

2. Adolfo Burger - @adolfoburger

3. Vaqueros Búfalo - @vaquerosbufalovalledupar

5. El aguante - @elaguantepopayan



