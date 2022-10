¿Por qué está bajando la producción de café en el país?

Colombia es un país con vocación agrícola y los cultivos de café son uno de los más importantes para la nación. Las diferentes situaciones, ya sea por clima y precios de fertilizantes, han hecho que el sector cafetero, presente diferentes desafíos.

Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), explicó cómo va el sector y sus planes de cierre para el 2022.



¿Cuál es el balance del café en Colombia?



El balance es bueno este año, los precios internacionales han ayudado a palear un poco la baja de producción que se ha venido ocasionando como consecuencia del fenómeno de ‘La Niña’. Los buenos precios van a hacer que la cosecha cafetera sea remunerativa para los productores que han tenido que verse enfrentados a mayores precios de fertilizantes, mayores costos de recolección y una inflación creciente.



¿Por qué está bajando la producción en el país?



La razón principal es climática. Ya son 27 meses seguidos en donde nuestros registros muestran que la cantidad de lluvia mensual supera el promedio histórico, es decir que cada mes llueve más de lo que tradicionalmente llueve.



Además, las nubosidades no dejan que el sol entre y que los arboles adquieran la capacidad que se conoce como los grados térmicos, que se refiere a la expresión biológica de la producción. Este fenómeno parece que se prolonga hasta diciembre y enero del próximo año en donde ya las agencias meteorológicas empiezan a evidencia un cambio en el clima.



¿Cómo va el Fondo Nacional del Café y el Fondo de Estabilización de Precios?



El Fondo Nacional del Café viene con su actividad normal con un patrimonio por encima de los US$300 millones, que se utilizan para dar la garantía de compra, haciendo presencia en los 500 puntos donde están las cooperativas de caficultores.



En cuanto al Fondo de Estabilización de Precios los cafeteros seguimos participando con casi $25.000 millones cada año. Incluso el Fondo está muy cercano a tener $270.000 millones que todavía no hemos necesitado porque los precios internos superan los costos de producción.



Se habla de que el sector café es el que recibe más recursos del agro...



Si bien la caficultura en las épocas de crisis ha recibido apoyo del Gobierno Nacional, también es bueno decir que uno tiene que entender que las condiciones económicas de la pandemia hicieron que los gobiernos no tuvieran los recursos, pero el apoyo en subsidios, el fomento a la renovación que es lo único que nos queda en los últimos dos o tres años ha sido cero. El poco apoyo que hemos podido dar es al Fondo Nacional del Café, pero no de dineros directamente del Gobierno Nacional.



El fin de semana se realizó Colombia Expo Café en Corferias.



¿Con qué fin se realiza?



Este es el encuentro anual y ahora el reencuentro después de la pandemia de los cafeteros colombianos con su feria de cafés especiales. Se ha vuelto la feria más grande de América Latina, hoy tenemos más de 104 stands en la feria donde hay todo tipo de cafés de todas las regiones, maquinarias, nuevos emprendimientos, entre otras cosas. Es nuestra vitrina tanto interna como externa para demostrarle al mundo que tenemos algo en Colombia que no es una sola cosa y finalmente, café es café y Colombia es una multiplicidad de sabores que se encuentran a lo largo y ancho de la geografía cafetera.



¿Con cuántos productores cuenta ahora la Federación?



La cantidad de familias caficultoras asciende a un poco más de 540.000, en 20 departamentos de Colombia.



La cosecha estimada de Brasil va a variar entre los 50,4 y los 61,1 millones de sacos. Esto, ¿en qué beneficia o afecta a Colombia?



Las diferencias son abismales. Ese número de sacos entre la costa inferior y superior es casi una cosecha de Colombia. Pero, nosotros creemos que la cosecha va a ser entre los 53 y 55 millones de sacos, eso deja al mundo todavía en un balance muy precario entre lo que va a ser oferta y demanda y así las cosas, los niveles de precios no deberían variar en el corto plazo.



¿Cómo está el consumo?



Tenemos varias dudas sobre lo que va a pasar en el mundo con una inflación alta y con pocas perspectivas del crecimiento económico. Y en Colombia el consumo per cápita es de al menos 2,2 kilos, lo que da un poco más de 2 millones de sacos.



¿Cómo les afecta la inflación?



Por parte del consumidor regular que compra bienes y servicios, ya no tiene la capacidad porque empieza a reducir sus compra, no solamente de café, sino de todo.



También en materia de insumos que se han venido incrementado como en el caso de los fertilizantes y pesticidas.



Entre otros, el hecho de tener que hacer un mercado más costoso, le da menos capacidad de compra a las familias productoras.



Y respecto al precio del dólar...



El café sigue siendo uno de los muchos sectores de exportación, nosotros del café que recolectamos, casi el 90% se exporta y unos mejores precios para la materia prima de exportación tendría algún tipo de cambio que le ayuda a mantener el precio interno en los niveles que ha estado, que es una tasa bastante remunerativa para el productor.



¿Cómo esperan cerrar el 2022?



Esperamos cerrar este año con unos 12 millones de sacos de producción y algo así como el orden de 11 millones de sacos para exportaciones.



Además con una cosecha cafetera por el costo de $14 billones valor récord en la historia y unas exportaciones muy cercanas a los US$3.600 millones, también récord en la histórica.



Diana K. Rodríguez T.

PORTAFOLIO