Dólar cae por debajo de los $4.000 antes de lo previsto

Durante los primeros 199 días del 2023 el peso ha sido la moneda que más se ha fortalecido (revaluado o apreciado) del mundo, con el 17%.



Este año en Colombia el dólar ha bajado $819,05, en los últimos 12 meses la caída es de $324,26, mientras que desde el punto más alto que la moneda colombiana alcanzó en su historia, el 5 de noviembre de 2022, cuando estuvo en $5.061,21, ha caído $1.070,06.



Los $3.991,15 que hoy registra la Tasa Representativa del Mercado (dólar oficial) representan una caída de $78,24 frente a la del martes y es la más baja desde el 21 de junio de 2022.



Aunque los analistas dicen que gran parte de este movimiento de apreciación de la moneda colombiana se debe a factores externos, por una mayor debilidad del dólar a nivel mundial, también consideran que una menor percepción de riesgo sobre la economía colombiana y por ende un mayor atractivo, han propiciado el ingreso de dólares.



Ayer Portafolio reseñó que la inversión extranjera directa en el primer semestre marcó una cifra de US$7.519 millones, la más alta en nueve años.



En la jornada de ayer el mercado abrió a $4.012, alcanzó a bajar a un mínimo de $3.971,10, y al final corrigió para cerrar en $4.001.



Según Bancolombia el comportamiento estuvo catalizado por un fuerte ajuste en las expectativas de mercado sobre la tasa de interés de los fondos federales en EE. UU.



El consenso de analistas estaría descartando nuevos ajustes de tasas en el corto plazo por parte de la Fed, por las señales de menores presiones inflacionarias. A esto se sumó un menor avance de las ventas minoristas y una contracción en la producción industrial en EE. UU. durante junio.



En Colombia el Indicador de Seguimiento a la Economía sorprendió positivamente al mercado al registrar un avance del 0,65% en mayo, tal que contrastó con la contracción observada en abril y evidenciaría la resiliencia en la actividad económica colombiana.



Dólar en Colombia iStock

Pese a lo anterior, las principales monedas de la región se debilitaron.



Este año el peso mexicano se ha revaluado 14%, el real brasileño el 9,1%, el sol peruano el 6,4%, el euro el 4,7% y el peso chileno el 4,1%.

Según la plataforma Refinitiv, el peso colombiano es la moneda que más se ha revaluado en el mundo, seguida por el peso mexicano, la rupia de Sri Lanka (11,29%) y el dinar de Irak (10,25%).

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo ayer durante un foro de Credicorp que este movimiento bajista del dólar en Colombia está explicado “por la reacción favorable del mercado a que se está cumpliendo con el compromiso de la regla fiscal, se están haciendo los ajustes en la economía y a que se está resolviendo el déficit del fondo de los combustibles”.



Por su parte, Diego Rodríguez,cofundador y Managing Director de Bosk Capital, manifestó que los datos de ventas al por menor en los Estados Unidos salieron por debajo de lo esperado y generaron más caída y desde temprano se dieron los precios mínimos y el mercado aceleró, pero no rompió con contundencia el piso de los $4.000 pues las monedas latinoamericanas no acompañaron fuerza esa tendencia.



El analista señaló que la otra semana la Fed tomará decisiones en materia de tasas de interés y se sabrá si la tendencia bajista del dólar en Colombia continúa.



Dijo que pese a la baja del dólar en Colombia, es menor proporcionalmente al peso mexicano, el peso chileno y el real brasileño, lo que da espacio a una mayor caída y si la Fed no sube las tasas.



