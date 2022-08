Caída en ventas de motos, ¿un síntoma de freno económico?

La cifra de venta de motos en el pasado julio fue de 69.777, lo que supone una caída del 2,9% respecto a igual mes del año anterior, cuando se colocaron 71.867 unidades, según los reportes elaborados con cifras del Runt.



Además, de las 10 marcas que registra Andemos, seis registraron caída en ventas y el ítem ‘otros’ también bajó.



“Después de ver récord de varios años en ventas en abril (66.716), mayo (68.258) y junio (67.882 unidades), uno ya empieza a ver que el bolsillo de los compradores colombianos se empezó a resentir”, señala el presidente de Andemos, Oliverio García.



Para el directivo es claro que el alza en las tasas de interés del Banco de la República, que ya llegaron al 9%, empieza a golpear con mayor rigor al mercado. Y las personas ya comienzan a sentir restricciones a la hora de consumir.



De hecho, recientemente el gerente del Grupo UMA, Rafael Gaviria, en diálogo con Portafolio, indicaba que este año el país no logrará llegar a la venta de un millón de motos, y entre las razones figuran, según el directivo, “que el dólar está muy alto y también que hay riesgo de recesión, lo que frena el mercado”.



Aunque cuando se miran las cifras, vale decir que el año pasado se alcanzó un pico de ventas en julio y, a partir de ese mes, estas empezaron a caer hasta noviembre del mismo año.



Los Carros usados también se resienten



Parece que la fiesta de precios elevados de los usados también empieza a ver su fin. De acuerdo con cifras del Runt y cálculos de Andemos, en Colombia se realizaron 91.045 traspasos vehiculares en julio, una variación negativa del -8% frente al mismo mes del año pasado.



En el acumulado del año, los traspasos totalizaron 625.443 unidades, superando en 8% los traspasos de los primeros siete meses del año anterior.



Para el gremio, con el cierre del séptimo mes del año, las proyecciones de traspasos se contraen para 2022 a 1.268.000 registros, aunque continúan por encima de la cifra histórica del 2021, cuando se registraron un total de 1.134.636.



En cuanto a la relación de vehículos usados vs. nuevos, se mantiene en 4,3, la misma relación que en el año pasado.



Por segmentos, los automóviles registraron 53.618, con un bajón del 8% en traspasos, seguidos de los vehículos utilitarios con 19.649 y una caída del 9%.



En cuanto al ítem Comercial carga <10,5T se registraron 5.825, lo que representa una reducción del 9%. El renglón con la caída más grande fue el de las Pick Up con 5.163 traspasos y una contracción del 16%. En cambio, en taxis se presentaron 3.016 traspasos que significan un crecimiento del 16%.



