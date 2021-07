Modificaciones en el Consejo Directivo de la Bolsa de Colombia

La Asamblea General de accionistas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en su sesión extraordinaria, eligió a Ángela María Hurtado Castro como miembro independiente del Consejo Directivo en reemplazo de María Fernanda Suárez, quien no se posesionó en el cargo.



Hurtado es la actual presidenta de JP Morgan para Colombia y miembro del grupo de líderes Women in Connection. Ejerció la Tesorería de JP Morgan Colombia desde 2007, luego de ser 'trader' de estructuración de derivados. También es miembro del Comité de Gestión Local y miembro del directorio de JP Morgan Corporación Financiera.



Anteriormente, trabajó durante seis años en el Banco de Bogotá como gerente de deuda pública y estructuración de derivados y como 'trader' derivados y divisas, así como analista de derivados y riesgos.



La BVC dijo que, con la elección, los accionistas refrendan el porcentaje de participación femenina en el Consejo Directivo de la Bolsa y el compromiso de la organización con la equidad de género, con la participación de 3 consejeras, una en representación de los no independientes y dos entre los miembros independientes.



La participación femenina es del 23% en el máximo órgano de toma de decisiones de BVC, conformado por 13 integrantes; y del 28,5% entre los independientes, que son siete personas.



Así, el Consejo Directivo para el periodo 2021-2023 queda conformado por una mayoría de siete miembros independientes y seis no independientes, así:



Miembros no independientes:



- Mauricio Rosillo Rojas.

- Germán Salazar Castro.

- Carlos Alberto Rodríguez López.

- Jaime Castañeda Roldán.

- Roberto Belchior Da Silva.

- Aura Marleny Arcila Giraldo.



Miembros independientes:



- María Ximena Cadena Ordoñez.

- Ángela María Hurtado Castro.

- Rafael Aparicio Escallón.

- Santiago Montenegro Trujillo.

- Federico Rengifo Vélez.

- Juan Rafael Pérez Vélez.

- Juan Pablo Galán Otálora.



