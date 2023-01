Cannabis medicinal: cómo se está usando en el país

El reconocimiento y la reputación del uso del cannabis medicinal, ha venido llamando la atención de los usuarios e incluso del cuerpo médico.



De acuerdo con el Observatorio Colombiano de la Industria del Cannabis (Ocic) en alianza con Sociométrica, Asocalcanna y Jaime Arteaga y Asociados, se estimó que siete de cada 10 pacientes (68,8%), le han consultado a su médico sobre el uso del cannabis medicinal.



Y aunque los intereses no solo se remiten al uso, sino también a su utilidad, el 86% de los médicos cree que los cannabinoides son útiles para el tratamiento del cáncer asociado con dolor intenso crónico.



Adicionalmente, el 85% considera que este puede contribuir en el dolor intratable y un 82% afirma que estos ayudarían a pacientes con enfermedades terminales.



Entre los aspectos a destacar, el 92,1% del parte médico encuestado indicó que debe existir un protocolo claro y estandarizado entre los prestadores de servicios de salud a la hora de formular o prescribir cannabis medicinal.



Igualmente, 74% de los médicos está de acuerdo en que el cannabis medicinal es una terapia médica legítima.



Por otra parte, el 74%, también, considera que los proveedores de servicios de salud deberían ofrecer cannabis medicinal para el manejo de condiciones médicas, mientras que 70,1% cree que este tipo de medicina contribuyen en tratamientos y terapias.

Adicionalmente, 71,1% manifiesta que el cannabis medicinal puede tratar eficazmente los síntomas asociados con las condiciones médicas.



Frente a la formulación de este tipo de medicina, el 71,7% de los encuestados manifestaron que no lo han hecho a lo largo de su carrera, mientras que un 28% asegura haberlo hecho.



Teniendo en cuenta a los médicos que afirmaron haber realizado la formulación, 39,6% pertenecen a la especialidad de psiquiatría y relacionadas, 28,1% fueron de farmacología, toxicología y epidemiología, 26,%2% fueron médicos de medicina general y familiar y 15,8% de cirugía, anestesiología, cuidados intensivos y paliativos. Un 25,7% indicaron ser de otras especialidades.



Otro de los temas a discutir dentro del informe es sobre el uso médico de la flor seca de cannabis.



Frente a esta materia el 73,4% de los encuestados indicó estar de acuerdo con su uso, mientras que un 11,2% manifestó no estarlo. Sin embargo, el 15,5% respondió que no sabe o no responde a esta pregunta.



