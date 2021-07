Puentes de junio movieron solo 40% de viajeros en comparación con 2019

La temporada alta de mitad de año es una de las principales épocas para el turismo y el transporte ya que coinciden las vacaciones escolares y universitarias con tres feriados a lo largo de junio. Y tras un 2020 caracterizado por el aislamiento obligatorio, y luego de las restricciones en el inicio de 2021 y de Semana Santa, la temporada fue una clara oportunidad de reactivación.



Aunque los viajes han retornado, las cifras aún no se acercan a lo que fueron las vacaciones prepandemia. Según datos de la Superintendencia de Transporte, mientras que este año entre los festivos de Corpus Christi (4 al 7 de junio), Sagrado Corazón (11 al 14 de junio) y San Pedro (2 al 5 de julio) se movilizaron por las 49 terminales de transporte 2,04 millones de personas, y el movimiento de pasajeros por tierra solo llega al 40% en comparación con la misma temporada de 2019.



Hace dos años en junio se movilizaron 5,2 millones de personas, entre las festividades de Ascensión (31 de mayo al 3 de junio), Corpus Christi (21 al 24 de junio) y San Pedro (28 de junio al 1 de julio). Si bien la cantidad de personas aún no alcanza el mismo volumen, los despachos o viajes registrados desde las terminales presentan un mejor balance.



Entre los tres feriados de este año se realizaron 306.840 despachos, solo 35% por debajo del dato de 2019, que fue de 478.370 salidas de vehículos desde las terminales. Pero si se compara con 2020 la mejora es de 655%, pues entre las festividades del año pasado de Corpus Christi (12 al 15 de junio), Sagrado Corazón (19 al 22 de junio) y San Pedro (26 al 29 de junio) se hicieron 40.609 viajes desde las terminales de transporte.



Por otro lado, y frente al mes de junio de 2020, el transporte de pasajeros, y en general el turismo, se han venido reactivando lentamente, pues los 2,04 millones de pasajeros que se movilizaron en junio son 12 veces más que los 165.363 viajeros que utilizaron las terminales el año pasado en la temporada.



“Para respaldar la reactivación gradual y efectiva de la economía en el país, debemos ser conscientes de la importancia del autocuidado y la responsabilidad que tenemos, por eso agradezco a los viajeros que transitaron a lo largo y ancho y del país, aplicando de manera correcta los protocolos de bioseguridad porque de esta manera contribuimos a la reactivación y a impulsar el sector” aseguró la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



Tan solo en el último fin de semana se alcanzó un total de 1,2 millones de viajeros entre las terminales aéreas y los aeropuertos, por tierra se registraron 822.393 usuarios en 112.618 buses y la terminal con mayor flujo de pasajeros fue la de Medellín con un total de 99.538 personas en 7.105 vehículos.



Durante el pasado puente festivo viajaron por los aeropuertos del país 382.661 pasajeros, y de acuerdo con la Aeronáutica Civil 287.696 transitaron en vuelos nacionales y 94.965 en internacionales. Además, desde la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional se informó de 3,1 millones pasos en los peajes por las carreteras del país.



TRANSPORTE AÉREO



Aunque el año pasado por estas fechas el transporte aéreo de pasajeros estaba restringido, el sector viene recuperándose poco a poco. De acuerdo con Anato, con base en información de la Aeronáutica Civil, entre el 1 y el 29 de junio del 2021 transitaron por los aeropuertos habilitados del país 1,83 millones de pasajeros en vuelos domésticos y 587.809 pasajeros en vuelos internacionales. El gremio de las agencias de viajes espera que para la temporada y al cierre de julio se alcancen 5,2 millones de pasajeros por vía aérea, 4 millones de pasajeros en vuelos nacionales, y cerca de 1,2 millones de pasajeros en internacionales, 74% de los viajes de 2019.



