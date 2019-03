Capacidades por encima de los diplomas: nueva apuesta en Colombia

La generación nini (ni estudia, ni trabaja) no sólo sigue siendo una problemática manifiesta a nivel global, sino que también crece progresivamente. La academia y el sector productivo se preguntan ¿Qué hacer al respecto? Una respuesta contundente para esto: los empleos New Collar, por la expresión en inglés: New Collar Jobs.



De acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, en Colombia hay 580.000 ninis entre los 15 y 24 años, de los que 370.000 son mujeres y 212.000 hombres. Asimismo, cabe destacar que, según el Banco Mundial, la condición de ninis hace más vulnerables a los jóvenes para caer en las “garras” de la delincuencia y transmitir desigualdad.



Los New Collar Jobs, término acuñado por nuestra Presidente y CEO de IBM, Ginni Rometty, priorizan las capacidades por encima de las credenciales. Lo que más importa en estos roles es tener la combinación correcta de habilidades que las empresas necesitan en negocios como inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad, diseño cognitivo y digital, entre otros campos de rápido crecimiento en las industrias tecnológicas de hoy.



No se trata de cuestionar si los diplomas o títulos educativos son relevantes, puesto que optar por estudiar siempre será una decisión hacia el éxito, pero es necesario hacerlo bajo una visión de desarrollo de habilidades, que es lo que demanda el sector productivo ahora y en mayor medida en el futuro próximo.



El gran propósito aquí es cambiar ese argumento, un tanto irónico, por el que muchos profesionales no consiguen trabajo: Por ejemplo, hoy en día muchos tienen diplomas, pero no experiencia o las habilidades que requieren las industrias.



Prueba del avance significativo de esta tendencia es que, por ejemplo, los candidatos New Collar sin un título de cuatro años representaron el 15% de todas las contrataciones de IBM en los Estados Unidos en 2017. Es importante resaltar, además, que estos trabajos exigen salarios altamente competitivos Los nuevos New Collar en la unidad de computación en la nube de IBM, por ejemplo, tienen salarios iniciales que pueden ser de hasta 40.000 dólares por año.



La apuesta del sector privado es alta y así como IBM se ha comprometido a contratar a 25,000 personas con un perfil New Collar en los EE. UU. hasta 2020 y, en el caso de Colombia, inició la implementación de P-TECH, P-TECH es un nuevo modelo de escuela pública para educación secundaria, centrado en las disciplinas y profesiones técnicas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), focalizada en habilidades para incrementar las oportunidades de empleo, ofreciendo un currículo actualizado para las nuevas demandas tecnológicas y experiencias reales en el lugar de trabajo a los jóvenes.



Este novedoso modelo, que ya fue implementado con éxito en siete países y en Colombia inició formalmente en enero de 2019 con dos colegios públicos de Bogotá. Se espera que esta iniciativa se amplifique en el ecosistema de empresas privadas, instituciones educativas y entidades públicas, para ayudar a evitar la escasez de talentos de la economía digital.



La educación requiere que todos trabajemos por ella, ya sea en la esfera pública o en la privada, para que ella sea la habilitadora de un futuro próspero del país y de cada uno de los futuros profesionales que se están embarcando en ese viaje.



Fernanda Muraska, Gerente de RR.HH. de IBM Colombia