Plan Financiero del 2024 supera ancla de deuda de la regla fiscal

El Comité Autónomo de Regla Fiscal lanzó este martes varias advertencias frente al Plan Financiero presentado hace unas semanas por el Ministerio de Hacienda, asegurando que podría llevar los niveles de deuda por encima de lo permitido.



Según el documento publicado por este organismo descentralizado, el Gobierno Nacional cumplió con el déficit fiscal máximo trazado por la Ley de la Regla Fiscal para 2023 y partiendo de esto se calcula que la deuda neta como proporción del Producto Interno Bruto se redujo a 53,1% (4,7% del PIB menos que en 2022).



Cabe recordar que el año pasado, la deuda neta cerró por debajo del ancla definida por la Ley para esta variable, de 55% del PIB. También sostiene que la política de aumento de precios de la gasolina fue “paulatina y ordenada en 2023”, y logró cerrar por completo la brecha que existía entre el precio regulado y el precio de referencia internacional de la gasolina corriente, dando un respiro a las finanzas.



“De esta forma se logró reducir de forma importante la causación de déficits en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), de $36 billones en 2022 a $20,5 billones en 2023. Sin embargo, este déficit resultó mayor al programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023, debido a que no se realizaron ajustes al precio regulado del ACPM”, explicó.



Ahora bien, en lo que concierne al Plan Financiero y los gastos del Gobierno para este año, el Carf advierte que se plantearon unas proyecciones de ingreso y gasto que muestran un déficit del 5,3% del PIB de cara al cierre del año.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Archivo EL TIEMPO

Lo más delicado de que esto suceda, según los cálculos, es que “las necesidades de financiamiento para cubrir ese déficit y pagar las amortizaciones llevarán la deuda a 57% del PIB en 2024”, lo cual superaría el 55% de ancla de deuda.



“Este aumento estaría explicado, principalmente, por una mayor tasa de cambio, que eleva el saldo de la deuda externa expresada en pesos, y por la generación de un déficit primario”, dice el reporte.



Por otra parte, el Carf agrega que si bien el Ministerio manifiesta que con este déficit se cumpliría la Regla Fiscal en 2024, ya que se programó un ajuste del gasto primario sin el Fondo de Combustibles, frente al monto aprobado en el Presupuesto General de la Nación, por cerca de $20 billones, hay rubros que no es seguro que entren a las arcas.



“El Gobierno todavía incluye como ingreso $10 billones por arbitramento de litigios como ingreso en el Plan Financiero para 2024 (...) estos recursos son ingresos no estructurales, porque resultan de una desacumulación de un activo contingente y que, por tanto, no deberían programarse para financiar gasto estructural”, añadieron.

Finanzas iStock

Dentro de los argumentos para decir esto, agrega que, entre otras cosas, corresponde a la desacumulación de un activo contingente de la Nación, que es muy poco probable que se acumule a un ritmo similar a lo que se planea en 2024.



Ante esto recomienda que el Minhacienda “publique información detallada sobre los flujos y acervos observados para los procesos litigiosos, para determinar qué parte puede ser considerada un flujo recurrente, y validar que este flujo no esté incluido dentro de las metas de gestión y eficiencias de la Dian como ha sido el caso en el pasado”.



Por último, este organismo identifica dos posibles desviaciones en las proyecciones para el año 2024, las cuales podrían surgir si se producen cambios significativos en los supuestos macroeconómicos. Por un lado, existe el riesgo de un menor crecimiento real y nominal, lo que podría resultar en un recaudo tributario inferior y, paradójicamente, en cifras aparentemente mayores del Producto Interno Bruto (PIB), especialmente en deuda neta.



Por otro lado, una variación fiscalmente positiva podría derivarse de los intereses, en caso de que la tasa de interés implícita sea menor de lo proyectado por el gobierno y si la tasa de cambio se sitúa en un nivel inferior, lo que también impactaría positivamente en el saldo de la deuda.



Ante esto concluye que las proyecciones fiscales del se han elaborado en consonancia con los supuestos establecidos, los cuales, aunque conllevan riesgos, podrían tener efectos marginales en los ingresos y gastos. Sin embargo, variables como el PIB, la tasa de cambio y el nivel nominal de la deuda serán fundamentales para determinar el resultado final en cuanto a la deuda como porcentaje del PIB.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio