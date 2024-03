La advertencia del Carf: el Gobierno Nacional no cumpliría con la regla fiscal en 2024

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) presentó el análisis que realizó del Plan Financiero 2024 del gobierno de Gustavo Petro y su conclusión fue clara: la programación del Plan para este año no cumpliría con la regla fiscal del país.

(Vea: El plan para reactivar la economía colombiana: enfocarse en sectores que se 'rajaron').

En un extenso informe, el Carf explicó los argumentos de su análisis:

- El Plan Financiero para 2024, que publicó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contiene proyecciones de ingreso y gasto que muestran un déficit de 5,3 % del PIB para 2024. Las necesidades de financiamiento para cubrir ese déficit y pagar las amortizaciones llevarán la deuda a 57 % del PIB en 2024.



(Vea: Proyecciones económicas: para 2025 el Emisor ve el PIB en 3,5 % e inflación del 2,8 %).



- El Ministerio manifiesta que con este déficit se cumpliría la regla fiscal en 2024, para lo cual se ha programado un ajuste del gasto primario sin Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (Fepc), frente al monto aprobado en el Presupuesto General de la Nación, por cerca de 20 billones de pesos.



- Sin embargo, el Gobierno todavía incluye como ingreso 10 billones de pesos por arbitramento de litigios como ingreso en el Plan Financiero para 2024. El Carf considera que estos recursos son ingresos no estructurales, porque resultan de una desacumulación de un activo contingente y que, por tanto, no deberían programarse para financiar gasto estructural.



(Vea: Colombia cerraría el 2024 con una inflación de 4,8 %, según proyecciones de Itaú).



- En consecuencia, para que la programación fiscal en 2024 cumpla con la regla fiscal se requiere una reducción adicional en el balance primario por 10 billones de pesos.



- Con respecto del proceso de consolidación fiscal necesario para avanzar en la senda que prevé la transición hacia los objetivos de la regla fiscal, el Carf llama la atención sobre el nivel de gasto primario sin Fepc para 2024, de 18,7% del PIB. Este valor solo es comparable con el gasto primario observado durante la pandemia (19,8% del PIB para el promedio de 2020 y 2021).



- Según el Plan Financiero, el gasto primario sin Fepc se incrementaría 1,3% del PIB en 2024, frente a 2023, sin que haya un crecimiento equivalente por el lado los ingresos. Incluyendo el arbitramento de litigios y un monto importante por gestión y eficiencias de la Dian, los ingresos crecerían solo 0,4% del PIB.



(Vea: Gobierno y confianza lastran Índice de Libertad Económica: ¿qué implicaciones tiene?).



- Como resultado de lo anterior, el Plan Financiero presenta valores del déficit fiscal y del déficit primario que interrumpen las sendas decrecientes que se habían observado para estas variables desde 2020.



- El año 2024 sería el quinto año consecutivo en el que el Gobierno Nacional presenta déficits fiscales mayores al 4% del PIB. El Carf hace un llamado para que se avance con la consolidación fiscal del país, se programe gasto público financiado con recursos estructurales y con ello se genere mayor confianza en la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.



(Vea: Desempeño del PIB no golpea las proyecciones para el 2024).



- Para lograr la consolidación de las finanzas públicas será muy importante que el país regrese a tasas de crecimiento económico cercanas al crecimiento tendencial, y que los incrementos en el gasto primario sean financiados con aumentos de los ingresos estructurales.



- Las inflexibilidades en el crecimiento de algunos rubros del gasto público ejercen presión fiscal que no es compatible con la estabilización de las finanzas públicas. Sería muy pertinente que se abordaran discusiones para proponer modificaciones constitucionales y legislativas que redunden en una mayor flexibilización del gasto público, para hacerlo consistente con los objetivos fiscales de mediano plazo y generar un mayor espacio para políticas contra cíclicas.



- De esta forma, se debería buscar reducir las necesidades de financiamiento de la Nación y, con estas, las tasas de interés que paga el Gobierno. Así también, se podrá generar más espacio para la inversión y contar con capacidad de mitigar choques que impacten los balances de la Nación.



(Vea: ¡A ahorrar!: este es el plan de austeridad del Gobierno Nacional para 2024).

PORTAFOLIO