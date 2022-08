Casas en Providencia valen más de $640 millones, confirmó el consorcio

En entrevista con Portafolio, Camilo Baracaldo, representante legal de consorcio Providencia, del que hacen parte las constructoras Amarilo, Bolívar y Marval, contó en detalle si la polémica por viviendas de $600 millones era cierta. Además, Baracaldo habló de los factores que incidieron en los precios y el porqué de las demoras en la entrega de las casas de los isleños.



¿Qué papel cumple el consorcio en Providencia?



El consorcio Providencia es integrado por Amarilo, Bolívar y Marval actúa como mandatario, como administrador delegado a título gratuito, lo que significa que de acuerdo a las estadísticas gubernamentales, son las que más viviendas construyen en el territorio.



Por ende nuestro papel es de constructores, ejecutores. No somos diseñadores, ni encargados de la concertación con la comunidad que se dio, no llevamos el control de costos, ni los interventores.



¿Por qué las viviendas tienen unas especificaciones tan distintas? ¿Por qué la puerta es un material, tiene o no ciertas especificaciones? Son las concertaciones a las que llegó el Gobierno con la comunidad raizal. ¿Por qué son de colores? Porque las pidió así la comunidad raizal. ¿Por qué las barandas? Porque las pidió la comunidad, ¿Por qué las ventanas en esa posición? Porque la comunidad las pidió así.



Teniendo esto en cuenta… ¿Sí vale en promedio $600 millones una vivienda en Providencia?



Cuesta más de $600 millones, el presidente estaba parcialmente informado. Estamos pidiendo ser escuchados por el Gobierno.



Las viviendas que siguen en ejecución están superando los $640 millones de pesos.



¿Qué incide que sea ese el precio? ¿Los materiales?



Principalmente el acero, el tema logístico, es decir, nuestras casas, que son 330, cuentan con acero galvanizado, y son casas seguras en todas sus áreas y no son casas como lamentablemente fue desinformado el presidente.



No eran casas de 60 o 70 mt2, son viviendas de 111 mt2, además no son de interés social, la comunidad exigió viviendas de mayores dimensiones en área y con ciertos acabados. Del total 208 viviendas tienen 111 mt2, y 122 cuentan con 84 mt2.



¿Y sobre el tema logístico?



Por los paros que hubo en el año 2021, por las demoras en el transporte marítimo de Cartagena, con mayores tiempos en el desembarque en un pequeño muelle que además fue una operación donde se movió todo el proyecto, no solo las 330 viviendas.

Además, la mano de obra que por supuesto tuvimos que pagar. Una persona debe llegar a la isla y separarse de su familia durante meses, hay que pagarle la alimentación, hidratación, hospedaje, saneamiento básico.



¿Cuándo deben ser entregadas las viviendas?



Todo empezó con una declaración de 100 días, a esa fecha no habíamos firmado contrato (...) Sin embargo, actualmente tenemos una programación de obra al 16 de octubre de 2022.



¿Qué dicen sobre las fallas en las viviendas que alertó la Contraloría?



Activamos pólizas y buscando el cambio del contratista o acuerdos parciales para el temas de barandas y ventanería.



Sobre el enchape, ya lo estamos reparando. Nosotros estamos atendiendo esto con nuestro propio patrimonio.



Paula Galeano Balaguera