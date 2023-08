Caso Odebrecht: no se halló evidencia contra familia Sarmiento

Tras la revelación de la Fiscalía sobre 55 nuevas imputaciones que habrá en Colombia por el escándalo de Odebrecht, que incluso tocará al expresidente de esa multinacional, Marcelo Odebrecht, el fiscal Gabriel Jaimes explicó detalles claves sobre los alcances que ha tenido la investigación en los últimos años en el país y en Estados Unidos.



En medio de un extenso diálogo con Caracol Radio se refirió, en particular, al capítulo de Corficolombiana y a las investigaciones que adelantaron autoridades de Estados Unidos.



Jaimes señaló que ha existido una estrecha colaboración entre investigadores colombianos y el Departamento de Justicia de EE. UU., y también con el FBI. De las pruebas que surgieron de ese trabajo, explicó, se aplicaron “consecuencias jurídicas distintas” de acuerdo a la legislación que existe en cada país.



Subrayó que en el caso de Estados Unidos “no ha habido imputaciones contra personas naturales, solo una incriminación al caso del entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo”.



A la pregunta del periodista Gustavo Gómez al fiscal, en relación a si en medio de las investigaciones “pudieron encontrar la participación de alguno de los funcionarios de Corficolombiana, de los dueños, algún tipo de indicio que permita entender que sabían de los hechos de corrupción”, Jaimes respondió que las investigaciones tanto en EE. UU. como en Colombia solo encontraron mérito para vincular a Melo.



“Las consecuencias en Colombia, de acuerdo a la ley colombiana, son diversas: en virtud de que en Colombia no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas. Al concentrarnos en la responsabilidad penal de las personas naturales, y al revisar su conducta, solo hemos encontrado irregularidades de carácter delictivo en el señor Melo, que era el presidente de Corficolombiana, y en tal calidad se le investigó y juzgó y está cumpiendo una pena por esos hechos”, explicó el fiscal.



“A eso se contrae cualquier participación delictiva de personas vinculadas a ese grupo financiero”, recalcó Jaimes.



“¿No encontraron ustedes ninguna reunión, ninguna orden, ningún documento, ninguna directiva que pudiera establecer, por ejemplo, responsabilidad penal contra alguno de los dueños, alguno de los miembros de la familia Sarmiento”, preguntó el periodista.



A esto, Jaimes respondió que no.

La decisión en EE. UU.

En días pasados, el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores estadounidenses cerraron una investigación, que duró cinco años, contra el Grupo Aval y Corficolombiana, que eran socios minoritarios de Odebrecht en la obra de la Ruta del Sol II. La decisión culminó sin cargos hacia ningún directivo o accionista de las empresas colombianas y con multas por 60 millones de dólares, pues la ley en EE. UU. impone responsabilidades a las empresas por las actuaciones de sus empleados, en este caso José Elías Melo.



Melo fue condenado por la justicia colombiana en el 2019 en el caso del soborno de 6,5 millones de dólares que Odebrecht le entregó al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales para la adjudicación del proyecto.



*EL TIEMPO Casa Editorial hace parte de la misma sociedad empresarial a la cual pertenece Corficolombiana.