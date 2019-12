Casos en los que puede borrar un reporte malo en Datacrédito

Es común que se presenten quejas de personas acerca de reportes negativos en DataCrédito, a pesar del cumplimiento de sus obligaciones con las entidades financieras. Estos casos se conocen comúnmente como suplantación y según la Superintendencia de Industria y Comercio este año se ha presentado un aumento de 122% de las quejas por este concepto.



La modalidad consiste en aprovecharse de la identidad de terceros para adquirir productos o servicios que serán cargados a las tarjetas de crédito de los titulares quienes asumen el costo de lo adquirido sin darse cuenta. Los sectores donde se presentan estas transacciones son especialmente las ventas por catálogo y vendas de telecomunicaciones.



Es importante que tenga en cuenta que su historial crediticio está protegido por la Ley 1266 de 2008, la cual establece que la información reportada debe ser veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable, lo cual brinda garantía a su caso. Sin embargo, hay una serie de recomendaciones que DataCrédito realiza a los usuarios para evitar ser víctimas de esta modalidad.



REVISAR SU HISTORIAL CREDITICIO DE FORMA REGULAR

​

La forma más sencilla de corroborar que no ha abierto una obligación a su nombre es revisar continuamente su historial crediticio. Para ello puede solicitar a DataCrédito a través de internet, sin ningún costo, la certificación de su historial crediticio o acercándose a la oficina directamente si así lo prefiere.



Recuerde que todas las compañías en Colombia que otorguen créditos, incluidas las empresas de telecomunicaciones y venta directa, realizan reportes sobre su información a Datacrédito.



SI FUE REPORTADO POR SUPLANTACIÓN PUEDE SOLICITAR LA ELIMINACIÓN DEL REPORTE

​

La Resolución 76434 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio estableció que las empresas que reportan tienen que tener como demostrar la relación que tienen con la personas objeto del reporte. Es decir que si usted es víctima de suplantación no pueden reportarse en el historial de crédito obligaciones que usted no adquirió y por tanto debe retirarse tal anotación.



NO TIENE PORQUE PAGAR SI LA OBLIGACIÓN FUE ABIERTA POR UN SUPLANTADOR



En caso de ser blanco de la modalidad de suplantación debe acudir a la empresa donde ser abrió la obligación y la cual realizó el reporte puesto que esta es quien debe realizar las verificaciones pertinentes y eliminar el reporte en caso de que se encuentre que es una transacción producto de una suplantación.



También puede exponer su reclamo en www.datacrédito.com en donde podrá señalar la obligación del reclamo. Una vez presente el reclamo, será trasladado a quien lo reportó para que resuelva de fondo su solicitud. En todos los casos, la solicitud deberá ser resuelta en máximo 15 días hábiles, prorrogables por 8 días hábiles adicionales.



ACTIVE ALERTAS

​

DataCrédito tiene a su disposición una opción conocida como DataCrédito Experian, una alerta que usted puede activar por tres meses y que consiste básicamente en informarle a quienes consulten su historial crediticio que usted ha sido víctima de suplantación para que tenga mayor precaución en la verificación de los créditos. La alerta puede ser renovada cuantas veces quiera.