Casos por captación ilegal de recursos se han duplicado en 2022

De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia Financiera, durante el 2022 se han detectado y ordenado detener ocho casos de captación masiva e ilegal de recursos del público. En cuanto al número de casos, la cifra más que dobla los que se presentaron y se ordenaron suspender en 2021, cuando se dieron tres casos.



Y aunque faltan cuatro meses para terminar el año, el monto de los recursos involucrados ya asciende a $18.000 millones, cuando en el 2021 la cifra total fue de $14.000 millones.



Sin embargo, frente al número de personas afectadas, en 2021 estas llegaron a 4.800 y en lo que va de este año la cifra es de 865.



De acuerdo con la Superfinanciera, parte de la explicación se puede deber a que este año se lograron frenar ejercicios de captación ilegal de empresas legales en proyectos de construcción que involucran montos importantes.



Asimismo, otra de las actividades en las que la Superfinanciera interviene es en la promoción que personas naturales o jurídicas hacen en Colombia de firmas o plataformas extranjeras que ofrecen servicios o productos del mercado de valores y/o Forex sin cumplir con los requisitos establecidos en el pais para el efecto y que bien pueden ser de compañías legalmente constituidas en el exterior pero que no han solicitado su autorización en Colombia a la Superfinanciera o de los que no se conoce su real ubicación, en los que ni siquiera hay certeza de en dónde se podría reclamar en caso de pérdidas y se desconozca si existe una autoridad de control sobre la misma.



En los últimos años han sido notorios casos de promoción de productos de seguros o de rentas vitalicias en el exterior, inversión en negociacion de divisas (mercado forex) o de criptopactivos.



La Superfinanciera por promoción no autorizada de firmas que adelantan operaciones del mercado Forex ha impuesto este año dos medidas para frenar este tipo de publicidad, mientras que el año pasado impuso medidas en seis casos.



En general, las normas indican que solo se puede promocionar a residentes en Colombia los productos o servicios como inversiones en el mercado de valores o Forex de entidades del exterior a través de oficinas de representación en Colombia que se autoricen o mediante la suscripción de contratos de corresponsalía con firmas comisionistas o corporaciones financieras.



Qué es captación ilegal



De acuerdo con la entidad, en la configuración del delito de captación masiva ilegal hay TRES elementos principales: que se asuman pasivos con más de 20 personas sin prever a cambio la entrega de un bien o servicio y que los recursos captados superen en 50% el patrimonio lÍquido del captador ilegal o que la oferta para captar se haga a personas innominadas.



Al tipificar la conducta ilícita de la captación ilegal basta con que se asuman pasivos con más de 20 personas y se cumpla alguna de las otras dos condiciones.



Y la actuación de la Superfinanciera en todos los casos en los que impone medidas por captación ilegal, hay un desarrollo en donde intervienen entidades como la Superintednencia de Sociedades e incluso la Fiscalía General de la Nación.



La Superintendencia Financiera recomienda que en su página web está disponible en la sección industrias supervisadas las entidades autorizadas para hacer actividad financiera, no entregar dinero como requisito previo para que le desembolsen un crédito, sospechar de inversiones donde le prometan rendimientos fuera de lo común, informarse muy bien respecto de los riesgos de inversion en Forex y activos virtuales y sobre todo que quien reciba los recursos se encuentre habilitado legalmente para hacerlo.



