Así está la economía de los países del grupo B del Mundial de Catar

Este domingo arrancó oficialmente el Mundial 2022, que se inauguró con el partido entre Ecuador y Catar.



Tras este partido inaugural, este lunes 21 de noviembre se completa la segunda fecha del grupo A y además hacen su debut las selecciones del grupo B.

Cabe señalar que hasta el 2 de diciembre se disputará la fase de los 8 grupos (A, B, C, D, E, F, G Y H) que están conformados por cuatro países cada uno para definir los equipos que disputarán los octavos de final entre el 3 y el 6 de diciembre.

Durante la fase inicial, Portafolio le contará cómo están las economías de los países que participan en esta cita mundialista, grupo por grupo, el día previo a salgan a la cancha.

Para esta comparación se toman como bases indicadores como el PIB, PIB per cápita, tasa de desempleo e inflación.

Para el Mundial Catar 2022, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales son las selecciones que conforman el grupo B, según el sorteo de la Fifa que llevo a cabo en Doha, la capital del país que acogerá a los mejores equipos del mundo.



Vea a continuación las principales cifras:

Reino Unido (Inglaterra y Gales)

PIB (2021): 3.187 miles de millones USD

PIB per cápita (2021): 47.508 USD

Tasa de desempleo (septiembre 2022): 3,6%

Tasa de inflación (octubre 2022): 2%



Irán

PIB (2021): 1.589 miles de millones USD

PIB per cápita (2021): 18.739 USD

Tasa de desempleo (2021): 11,5%

Tasa de inflación (agosto 2022): 2%



Estados Unidos

PIB (2021): 23.315 miles de millones USD

PIB per cápita (2021): 69.227 USD

Tasa de desempleo (octubre 2022): 3,7%

Tasa de inflación (octubre 2022): 0,4%



