CCI: ‘cada $1 en infraestructura genera $2,6 en la economía’

La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), este miércoles desarrolló el conversatorio ‘Avances, retos y oportunidades para el sector de la infraestructura’; en el que se abordaron temas sobre las dificultades de los diferentes actores de la industria y cómo las decisiones de las empresas y el Gobierno han impactado en los diferentes procesos.



(Ingresaron 12 proyectos al sistema interconectado nacional).

Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, resaltó en primer lugar el ‘apetito por las obras de infraestructura’, y destacó el avance en la estructuración de los proyectos y el carácter técnico de entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).



Por su parte, Miguel Ángel Bettín, gerente de Servinc, señaló las dificultades del papel del interventor en las obras, resaltando que ahora se le brindan mayores responsabilidades jurídicas, cuando su papel es netamente técnico.



(Familias de Vichada y Casanare tienen energía por primera vez).



“En Colombia se le lleva a hacer otras labores, creemos que la distracción de las labores técnicas se ha vuelto un problema”, manifestó Bettín. A esta situación, le atribuye que al interventor se le están asumiendo riesgos que no deberían.



El gerente de Servinc, además dijo que se ha visto una reducción en los ingresos del interventor. “Hemos visto una disminución constante en su remuneración. Si comparamos las tarifas de la resolución 747 del 98 que fue derogada en 2012, en terminos reales están recibiendo una remuneración del 50% de la establecida”, concluyó

A esto, Bettín añadió que la problemática va de la mano con la modalidad de pago, pues este va asociado al avance de la obra.



José Joaquín Ortiz, presidente de Joyco destacó que en la industria de los consultores no se está ejecutando por méritos. “La ley 1882 del 2018 fue un gran éxito y aporte a la CCI y la definición de lo pliegos Tipo y que la selección de consultores se hicieran por medio de transparencia, una participación plural. Pero no se está seleccionando por méritos, es decir no se entrevista al candidato consultor que es lo que debería pasar en este tipo de ejercicios”, agregó.



Con esto, Ortiz dijo que al buscar un interventor, la empresa requiere un aliado en el que se pueda confiar y que haga que el proceso sea exitoso. “Qué se está seleccionando, hoy en día los que participan en estos concursos de méritos mandan su experiencia con contratos similares, de valor similar y plazo. Sin embargo, para cumplir con los requisitos los consultores deben asociarse para llegar a esas fórmulas mágicas donde básicamente el proceso se vuelve un proceso de adivinanza”, señaló.



El presidente de Joyco dijo además, que este proceso no garantiza la calidad.

Respuesta del Gobierno



La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, fue enfática en su intervención al señalar que no compartía algunas de las visiones de los panelistas, sin embargo, señaló que el trabajo en conjunto ha ayudando al avance del sector.



“No puedo compartir que el Estado no le agrega valor al interventor y al consultor, no puedo compartirlo, porque es todo lo contrario, de hecho lo único que hemos hecho desde que llegamos al Gobierno es elevar la discusión técnica, tratar de traer siempre a los ingenieros”, dijo.



En contra parte, la ministra también reconoció que un gran problema que lleva a la parálisis de proyectos en el país, es un tema de ‘egos’. “Muchas veces he enfrentado situaciones donde llegan a mi despacho problemas de la entidad, del concesionario y del interventor y me siento a observar una pelea y trato de traer terceras opiniones, porque las personas se empiezan a desgastar y a enamorar de sus posiciones”, indicó Orozco.



Sobre lo que manifestó Bettín del pago a los interventores, la ministra dijo que no comparte un cambio en la metodología planteada. “Encontré proyectos paralizados por tres años donde no había ni un trabajador en la obra y no obstante me estaba tocando pagar a la interventoría como si tuviera en pleno el equipo de trabajo, eso no tiene sentido”, agregó.



Sobre lo señalado por Ortiz, la ministra aseguró aún no tener una posición al respecto.

“En mi opinión, a mí me parece valioso de alguna manera el enfoque técnico de la interventoría, pero también veo que hay gente que valora la integralidad de que en la interventoría sume también el tema jurídico”, afirmó.



Orozco además manifestó que este proceso integral es beneficioso en cuanto a que un proceso no “puede estar paralizado por dos años por una discusión jurídica puntual, cuando estamos perdiendo todos”. Y sobre la necesidad de generar trabajo de la mano entre diferentes empresas, dijo que esto podría afianzar conocimientos en el proyecto.



El presidente de la CCI, recalcó la importancia del trabajo mancomunado entre el sector privado y el Estado, en el cual resaltó los puntos a trabajar desde los diferentes actores.

Para finalizar, un punto central entre ambos, culminó siendo la infraestructura sostenible y la relevancia en los proyectos que se están desarrollando y los que se ejecutarán a futuro en el país, esto como un eje central del progreso de la industria en Colombia.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO