Celebración de Amor y Amistad, poco rentable para las flores

Como es de saber, cada año en Colombia se celebra el día del Amor y la Amistad el tercer sábado del mes de septiembre, el turno de este 2022 es para el próximo fin de semana, o sea el día 17.



La ubicación geográfica de Colombia permite tener al menos 60 especies de flores y cerca de 1.600 variedades de diferentes colores, formas y tamaños , según la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores.



Con datos del gremio, la actividad de la floricultura registró en el 2021 un crecimiento de 22,4% frente al año anterior, representando en US$1.727 millones y 302.000 toneladas de tallos. De igual manera, la asociación estima que ‘las flores de Colombia’ aportan al menos 200.000 empleos formales, directos e indirectos, que llegan a más de 100 países del mundo.



En cuanto a generación de empleo aseguran que de los 110.000 empleos directos que generan las flores, el 60% son mujeres, en su mayoría cabeza de familia.



Por su parte, Augusto Solano, presidente de Asolcolflores, asegura que, “el día del Amor y la Amistad es una gran oportunidad para fortalecer el cariño y la fraternidad en nuestros círculos cercanos. Las flores cumplen con un doble propósito: al regalarlas entregamos, a través de sus colores, formas y texturas una representación mundial del amor; y al adquirirlas respaldamos el trabajo de los cientos de miles de personas que en las zonas rurales trabajan en su producción”.



Para Jorge Mario Ortega, gerente de ventas de Matina, empresa de rosas, “en las compañías productoras, el 95 o 98% de lo que producen se exporta, por tanto Colombia no es un target de mercado”. Según el gerente, no se realiza una preparación para esta fecha, pero, “lo que hacemos es que redirigimos una producción normal hacia los entes locales”.



De acuerdo con el directivo, de una producción de 500.000 tallos semanales, se están redirigiendo 50.000 tallos para el mercado local.



“No se espera gran venta en este día porque Colombia no es un mercado grande para los productores, exportadores de flores”, afirmó el gerente.



