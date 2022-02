Cementos Argos y Nutresa rechazan el precio de las opa

Archivo particular

Al igual que durante esta semana los miembros independientes de las juntas directivas de Grupo Sura y el Grupo Argos habían rechazado las ofertas públicas de adquisición (opa) del Grupo Gilinski sobre participaciones de Nutresa y Sura, ayer hicieron lo propio las de Cementos Argos y Nutresa.



La junta de Cementos Argos dijo que para la toma de esta decisión se contó con el “acompañamiento de asesores financieros y legales ampliamente reconocidos y se tuvieron en cuenta consideraciones cuantitativas y cualitativas, rigurosos análisis técnicos y toda la información pública relevante disponible a la fecha”.



En su comunicación, los miembros independientes de la junta de la cementera del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) dijeron que de dicho análisis se concluyó que, “a pesar de que el nuevo precio ofrecido es superior al valor de la acción en el mercado público de valores colombiano antes de la primera opa y mayor al valor ofrecido en la primera oferta, el precio de esta nueva operación sigue siendo materialmente inferior al valor fundamental de la compañía”.



Dijeron que incluso se encontró que “dicho precio está por debajo de su valor en libros”.

Otra de las conclusiones de la junta de Cementos Argos al negarse a participar en la opa es que el precio ofrecido “desconoce el liderazgo del Grupo Sura en sus mercados y la solidez de sus inversiones de portafolio”.



En la evaluación de la oferta, entre otros aspectos considerados, la junta directiva también dijo que “tuvo en cuenta el alto riesgo de prorrateo presente en esta y en toda opa parcial, el cual disminuye aún más el atractivo económico de la misma”.



Otro de los aspectos que enumeró la junta de Cementos Argos es que “se ha valorado que las iniciativas comunicadas por dicha compañía y las empresas donde es inversionista están encaminadas al cierre de la brecha entre el valor de mercado actual de sus acciones y su valor fundamental”.



La junta se mostró convencida de que, en virtud de los deberes fiduciarios y de actuación de buena fe que acompañan la conducta de accionistas y administradores, el oferente, “en su calidad de accionista relevante de Grupo Sura, apoyará y fortalecerá las iniciativas tendientes a la maximización del valor de los accionistas y grupos de interés”.



La junta destaca que por el buen desempeño operativo de Cementos Argos al cierre de 2021, esta compañía ha decretado dividendos históricos a sus accionistas y ha alcanzado los niveles más bajos de apalancamiento en cerca de una década.



Por su parte, la junta de Nutresa dijo que no aceptó la opa de Grupo Sura tras una evaluación detallada con el apoyo de expertos independientes.



El análisis financiero de la segunda opa contó con la ayuda de Rothschild & Co, el análisis de los potenciales impactos ambientales, sociales y de gobierno corporativo fue preparado por Boston Consulting Group.



Adicionalmente, la junta en su proceso de análisis y toma de decisión recibió asesoría de carácter legal en Colombia de Posse Herrera Ruiz y contó con la asesoría legal internacional de Simpson Thacher & Bartlett LLP.



RESULTADO DE NUTRESA



El Grupo Nutresa informó que la utilidad neta consolidada del 2021 fue de $676.879 millones y registra un crecimiento de 17,6% con un margen de 5,3% sobre las ventas consolidadas.



Durante el año pasado, las ventas ascendieron a $12,7 billones, un 14,5% superiores a las registradas en 2020. Las ventas de innovación representaron un 17,2% del total de los ingresos del Grupo durante el año.



En Colombia, las ventas fueron de $7,8 billones, un 16,3% mayores a las del año anterior, crecimiento impulsado por dinámicas comerciales destacadas en todas las unidades de negocio.



Las ventas internacionales, en pesos colombianos, ascendieron a $4,9 billones, 11,8% superiores a las de 2020.



