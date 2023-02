Pese a mayores ventas, costos impactaron las operaciones de Cemex

Archivo particular

En la presentación de sus resultados financieros, Cemex Latam Holding anunció hoy el aumento de 10% en las ventas netas en el cuatro trimestre de 2022 frente al mismo periodo de 2021. Sin embargo, la situación macroeconómica ha sido un reto para la compañía.



(Lea también: Los más costosos: insumos de construcción que más han subido de precio).

“Los mayores precios y el incremento en los volúmenes de concreto fueron los principales impulsores de la mejora”, remarca el informe.



Pese a esto, el costo de ventas como porcentaje de ventas netas incrementó en 5.0pp, de 63.6% en el cuarto trimestre de 2021 a 68.7% en el cuarto trimestre de 2022. La compañía explica que esta subida de dio principalmente por mayores costos variables, especialmente en el combustible para hornos. En contra parte, los gastos de operación como porcentaje de ventas netas disminuyeron en 3.3pp durante el trimestre, de 27.0% en el 4T21 a 23.7% en el 4T22.



"En Colombia, nuestros precios de cemento gris doméstico mejoraron en 11% en términos de moneda local y nuestros volúmenes aumentaron en 2%, durante el cuarto trimestre comparado con el mismo periodo del año anterior. En enero de 2023 anunciamos un aumento de precios de alrededor de doble dígito medio, aplicable a todos los segmentos de clientes en nuestro negocio de cemento, como parte de nuestros esfuerzos para cerrar la brecha con la fuerte inflación de costos que hemos experimentado", dicen.



(Lea también: Crece interés por certificación en construcciones sostenibles).



Como resultado de estas subidas, en el caso del negocio de concreto, los precios y volúmenes mejoraron entre 7% y 5% frente al mismo periodo de 2021.



"Nuestro crecimiento de volumen durante el trimestre y el año completo estuvo respaldado por una mayor demanda del mercado en el sector formal, y las inversiones recientes para aumentar nuestra presencia en el negocio de concreto", remarcan.



Por otro lado, el flujo de operación durante el cuarto trimestre de 2022 disminuyó en 17% en términos comparables, comparado con el del cuarto trimestre de 2021, esto debido principalmente a mayores costos, a pesar de mayores ventas.



“El margen de flujo de operación durante el cuarto trimestre de 2022 disminuyó en 4.5pp, comparado con el cuarto trimestre de 2021. La pérdida neta de la participación controladora durante el cuarto trimestre fue de US$115 millones, en comparación con una pérdida de US$17 millones durante el mismo trimestre de 2021. Durante el cuarto trimestre del 2022, la línea Otros gastos, neto, incluye un impacto negativo de US$125 millones relacionado a un cargo no monetario por deterioro de crédito mercantil en Panamá”, señala el informe.



Al respecto, Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX señaló: “el 2022 fue un año de desafíos únicos debido a que la inflación alcanzó niveles máximos de los últimos 40 años, pero me complace la manera en cómo respondimos y espero seguir viendo los beneficios de nuestra estrategia en 2023”.



(Lea también: 'El dólar baja, pero algunos insumos de construcción no lo hacen').



“Es importante destacar que, después de varios trimestres en los que hemos podido mitigar la inflación en términos de dólares, veo mayor evidencia en la recuperación del margen. Si bien el margen de Flujo de Operación disminuyó en el cuarto trimestre, la contracción fue la más baja del año y los márgenes secuenciales se estabilizaron en un trimestre en el que históricamente vemos una disminución significativa debido a la estacionalidad. También seguimos logrando reducciones récord de emisiones de CO2. Desde la introducción de nuestro programa Futuro en Acción en 2020, logramos reducir las emisiones aproximadamente en 9%, lo que anteriormente nos tomaba más de una década en conseguir", concluyó.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio