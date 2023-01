Cepal advierte un 2023 'de dificultades': cuáles serían

América Latina enfrentará en 2023 un año lleno de dificultades macroeconómicas, atrapadas en la trampa estructural de bajo crecimiento, alta desigualdad, instituciones débiles y mala gobernanza.



Así lo anticipó ayer José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante un panel de expertos en el marco del Foro Económico Mundial, que se celebra esta semana en Davos, Suiza.



El alto ejecutivo económico recordó que para este año se estima un crecimiento promedio del 1,3% en América Latina y el Caribe; mientras que por subregiones se trataría de 1% en América del Sur; 3% en América Central; 3,3% en el Caribe y 1,1% en México.

“Estas tasas mediocres de crecimiento contribuirán poco a la creación de empleo, ni tampoco permitirán a los gobiernos crear el espacio fiscal que necesitan para mantener los gastos sociales y las transferencias (...). La región se enfrenta al riesgo de experimentar episodios de malestar social junto a una creciente marea migratoria”, apuntó .



Ante esta situación, desde el centro estadístico recomiendan a las autoridades un plan de acción, que está enfocado en soluciones como promover la mayor reactivación económica para crear empleo y dinamizar los mercados; proseguir los esfuerzos para reducir la inflación; mejorar la recaudación de impuestos y los ingresos fiscales, y crear las bases para la creación de servicios de salud universales en cada uno de los países de la región de América Latina.

“Lamentablemente, este año -a diferencia del período posterior a la crisis financiera- los tres principales motores del crecimiento mundial y principales socios comerciales de los países de la región se han estancado (...) América Latina y el Caribe no pueden esperar un viento de cola de la economía mundial”, aseguró el ejecutivo principal a cargo de la Cepal.



Clúster, una oportunidad



En otro evento celebrado esta semana, José Manuel Salazar-Xirinachs, propuso la creación de políticas basadas en clúster para promover el crecimiento y la diversificación productiva de la región.



“Sabemos que no hay recetas fáciles para lograr un crecimiento elevado, sostenido y sostenible. No hay balas de plata. Hay toda una lista de cosas que tienen que estar bien: clima de inversión, infraestructuras, educación, equilibrios macroeconómicos, buena gobernanza. Pero una solución podrían ser las políticas de iniciativas de clústers o las políticas basadas en clústers, que pueden construirse desde abajo, aunque algunos de los factores en la lista de competitividad no estén correctos al 100%”, explicó.

En ese sentido, anunció su intención de transformar a la Cepal como un Centro de Excelencia en Conocimiento sobre políticas de clusters, entre otros temas.



PORTAFOLIO