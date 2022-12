Estas son los ejes para rediseñar las reglas fiscales, según la Cepal

La pandemia de la covid-19 fue un antes y un después en América Latina y el Caribe, erosionando los actuales marcos fiscales de los países al tiempo que los gobiernos de turno hacían malabares para poder atender las necesidades sociales de la población.



Si bien durante 2021, gracias a la recuperación pospandemia, algunas de las condiciones fiscales volvieron a su cauce original, esta no fue la norma para la gran mayoría de países que, en el actual 2022, aún ven con dificultad hacer los ajustes necesarios, por las complejas coyunturas macroeconómicas que vive el mundo.



“La reducción del déficit fiscal genera interrogantes en la mayoría de los países, al no alcanzar a recomponer la situación previa a la emergencia y responder, además de la recuperación coyuntural de los ingresos públicos, al retiro gradual de estímulos fiscales y programas de apoyo financiero a las familias”, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



En orden con estas ideas, el organismo económico presentó un nuevo informe que estudia el panorama previo a la pandemia, el impacto de la misma sobre las cuentas fiscales y diseña una serie de recomendaciones sobre cómo deben hacer los países para reestructurar sus sistemas de contención en línea con los actuales retos.



“Una vez superada esta emergencia quedará abierta la posibilidad de volver a la situación previa a la pandemia o, en cambio, de aprovechar la singular oportunidad para encarar una reformulación de la institucionalidad fiscal vigente a la luz de las nuevas experiencias. Se debe tener en cuenta que no existe un diseño único y universalmente virtuoso en materia de reglas fiscales”, prosiguió la entidad en el documento.



Así, la Cepal presentó unas serie de recomendaciones a los países para reestructurar sus marcos fiscales. Estas están basadas en tres premisas: mejorar el diseño e implementación de las reglas; considerar su articulación con algunos rasgos de los marcos fiscales prevalecientes en cada caso particular, y complementar y apuntalar los propios procesos de reforma en el nuevo contexto doméstico e internacional.

Los ejes

El primer eje, que consiste en el diseño y la aplicación eficaz de estas reglas fiscales, trata cinco puntos, en los que se resalta que se debe priorizar la simpleza, claridad y transparencia de la misma, así como las cláusulas de escape y restablecimiento cuando se presenten inconvenientes.

“Si bien se ha confirmado, especialmente con la pandemia de covid-19, que la duración de esa excepción es difícil de predecir, también resulta conveniente establecer los mecanismos institucionales que deberían considerarse en cada caso para la definición del sendero de retorno al cumplimiento de las reglas”, explicó la entidad en el documento.



Seguidamente, el segundo eje de acción está apalancado en la articulación y el funcionamiento de las reglas dentro de marcos fiscales existentes.



Dentro de este apartado se recomienda fortalecer el papel de los consejos fiscales independientes, “apuntando a su capacidad técnica, favoreciendo su integración con expertos destacados y con ciertas garantías legales que protejan su independencia y la objetividad de sus recomendaciones y proyecciones fiscales respecto de los ciclos políticos y distintos grupos de presión”.



Ahora bien, el tercer eje está más relacionado con la adaptabilidad de las reglas fiscales dentro de los nuevos contextos.



Entre esos, la Cepal mencionó que “es el momento” de avanzar en la elección y el diseño específico de las reglas fiscales del futuro, aquellas que estén vinculadas a la Agenda 2030, que traza los lineamientos de las políticas públicas. Por ejemplo, frente a esto, los fondos soberanos podrían abordar los ODS.

