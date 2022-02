Cerrar brecha entre empleo y PIB, el reto para este 2022

El crecimiento de la economía en 2021 superó las expectativas, pero ese resultado de 10,6% en el PIB no ha logrado reflejarse en la misma medida en la recuperación del mercado laboral. Si bien el desempleo en 2021 se ubicó en 13,7%, uno de los hallazgos que entregó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) es que existe una brecha de 8,1 puntos porcentuales entre el ritmo de recuperación que tiene la economía, y los empleos.



El Dane establece una base de comparación con los datos que se tenían antes de la pandemia y para ello se determina un valor de 100% para el año 2019. Sin embargo, según explicó el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, “mientras el índice de evolución de producto se ubica en 2021 en 102,8, el índice de empleo se ubica en 94,6%, la brecha frente a 2019 entre el producto y el empleo es de 8,1 puntos porcentuales”, explicó.



De allí que varios expertos hayan llamado la atención sobre este rezago. “No podíamos esperar que el mercado laboral se recuperara con piloto automático con el crecimiento del PIB, porque hubo cambios en el mercado laboral con la pandemia, como empresas que se acabaron, otras nuevas que se crearon, algunas aprendieron a producir con menos gente, y cambió el equilibrio del mercado laboral”, indicó Roberto Angulo, socio fundador de Inclusión SAS.



De acuerdo con Angulo, “existe la necesidad de una agenda de política pública, de inclusión productiva y laboral que logre que el mercado laboral se pegue al ritmo de crecimiento. Somos capaces de crecer con otro equilibrio, pero va a depender de las políticas públicas que lo complemente”. Angulo señaló que entre ellas se podría mejorar el matching del mercado laboral de los jóvenes, y acciones de sistema de cuidado para quitar cargas a las mujeres y que aquellas que cayeron en la inactividad vuelvan a trabajar.



De otra parte, Beethoven Herrera, profesor emérito de la U. Nacional y U. Externado, aseguró que si bien el PIB ha mejorado especialmente por la dinámica del sector comercio, buena parte de esa reactivación, como en el caso de los días sin IVA “se ha ido al consumo de bienes importados, que generan empleo, pero no la industria local”. Herrera destacó además que el comercio virtual, que también ganó fuerza en los últimos dos años, no genera empleos, pero sí consumo.



“Lo otro es que las empresas tuvieron que encontrarse con los cierres, si la economía reabre, los stocks de producción se venden, pero no necesariamente se reintegra a la personas. Por eso crece el PIB, pero no el empleo”, aseguró Herrera, quien dijo que también puede haber un número importante de empleos que pueden haberse recuperado de forma informal.



Así mismo, Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado Laboral de la U. Externado, aseguró que “esto es algo que no es pospandemia, pero ahora es más evidente. Desde abril de 2019 vemos que el empleo está cayendo, pero la economía sí está creciendo. Vemos que es un problema del mercado laboral”.



Farné aseguró que a raíz de la pandemia muchos trabajos tuvieron que virtualizarse, y las personas han sido sustituidas por maquinaria o procesos digitales. Y además, hay personas que se están retirando del mercado de trabajo. Desde hace varios años los inactivos están creciendo.

