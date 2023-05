'Costos financieros deben bajar en el país': Superfinanciero

El profesor César Ferrari llegó al país en 1999 desde Perú y al igual que como lo hicieron sus padres al salir de Italia para ir a la nación de los Incas, él echó raíces en Colombia. Por dos décadas fue profesor en la facultad de Economía de la Universidad Javeriana.



Ferrari pronto volverá a Perú como Superintendente Financiero para ver cómo es que en el país donde nació, con una crisis política con la caída de 10 presidentes en 20 años, no hay una volatilidad del dólar como la que ha vivido Colombia.



(Vea: Las razones por las que la gasolina en Colombia no para de subir).



¿Qué representa 100 años de supervisión financiera en Colombia?



Es un orgullo e importante para el país que haya una institución que se desarrolló en 100 años, se ha asentado y está en su apogeo. El aprendizaje ha mejorado a la Superfinanciera.



¿Cuáles son los avances normativos frente a otros países?



Cuando se imponen regulaciones es importante mirar cuál es el justo medio para no sobreregular, ni estar en deficiencia, pues ambos factores pueden ser malos. Colombia necesita mercados financieros profundos y desarrollados, como en los que el crédito puede representar hasta el 200% del PIB, pero en Colombia es de alrededor del 54%. Lo más grave es el mercado de la Bolsa de Valores de Colombia, donde se transa en acciones el 3,7% del PIB. En otros puede llegar a ser el 300% del PIB, lo que quiere decir que hay espacio enorme para expandirse. Creo en eso y la regulación debe ayudar. Hay que desarrollarlos y promocionarlos.



¿La integración de bolsas ayudará?



La integración de las bolsas de Colombia, Perú y Chile es apenas parte de la ecuación. El problema es que partimos en términos del PIB, de niveles de consumo elevados, del 91%, y el ahorro del 9%. Pero el ahorro se transforma en inversión y como el mercado es tan poco profundo, lo que sucede es que intermedia poco entre esos dos factores y eso hay que superarlo.



En países como Corea y China el ahorro puede ser de 35 y 40% del PIB y al transformarse en inversión, por eso es que crecen tanto. En ese contexto, por supuesto que la inversión extranjera es bienvenida, porque nos ayuda a completar un escasísimo de ahorro e inversión como el que tenemos en Colombia.



(Vea: La carne bajará de precio, según anunció la Asociación de Frigoríficos).



¿Cómo está el sistema financiero colombiano?



Estable y sólido pero tiene que profundizarse más para que tengamos costos financieros más reducidos, que se aproximen a los internacionales y eso tiene una razón importante y es que si en Colombia son superiores al 20%, cómo se compite con un país como Corea donde son el 7% y eso es un problema que tiene que ver con la salud de las empresas, pues esos costos, más otros como los servicios, golpea las utilidades y estas son parte clave del ahorro. Todo esto se vuelve un círculo vicioso que se tiene que superar, entre otras cosas, haciendo más eficientes los mercados.



¿Qué opina de la baja de tasas en algunas tarjetas de crédito de los bancos y dos en algunos créditos?



El Banco de la República ha venido aumentando las tasas para enfrentar la inflación, aunque últimamente de manera menos acelerada y esto se ha transmitido a las tasas comerciales que llegaron a niveles absurdamente exagerados. Celebro que algunos bancos han comenzado a bajar sus tasas y eso es sano y bienvenido y debe seguir en un ambiente en que buscamos la profundización del mercado.



La prudencia y la sensatez son aconsejables y así debe ser el regulador.



(Vea: PIB de Colombia creció 3% en el primer trimestre de 2023):



¿Le preocupa el deterioro del crédito por las familias que pueden entrar en problemas para pagar?



Me preocuparía si no estuviéramos conscientes de por qué pasa y qué puede pasar después. Es un proceso lógico de entendimiento y la principal corrección es disminuir el consumo, pero claro, no de los estratos más bajos sino en los niveles más altos y que las empresas generen utilidades para que haya ahorro y propiciar las exportaciones.

Los datos abiertos son claves

“Más allá de lo que está naciendo con el 'open banking', no es solo la información abierta de los bancos, sino la del open data o datos abiertos que en últimas va a hacer bajar las tasas de interés y mayor competencia. Se estableció en el Plan de Desarrollo y estamos en plena construcción para hacerlo operativo y debe ser rápido. Vamos a revisar la regulación de la Superfinanciera para que se permita una mayor profundidad y desarrollo de los mercados. Sobre las criptomonedas sabemos quiénes las compran, pero no sabemos quiénes las producen y es una falla del mercado. Por eso hay una especulación grande”.



(Vea: César Ferrari se posesionó como superintendente Financiero (e)).

HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista Portafolio