Choque entre Asoleche y Fedegán: ¿a Colombia le falta leche?

Archivo particular

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche), la producción de leche tiene una caída y hay un faltante QUE está por encima de los 1,6 millones de litros al día, lo que evidenciaría que la producción y el acopio han caído cerca de un 15 %.



(Vea: Asoleche estima que hay 1,6 millones de litros faltantes al día).

Como consecuencia, proyecta que habrá posibles desabastecimientos y alzas en los precios.

“Hay que evitar el desabastecimiento en los comercios, en las industrias que necesitan la materia prima para procesarlas en alimentos y bebidas lácteas y, desde luego, apoyar la sostenibilidad de las 736.000 personas que viven, trabajan y dependen de este sector”, aseguró el gremio liderado por Juan Sebastián Bargans.

(Vea: Sector lechero sentirá efectos del paro nacional 2021 por dos años).

A esto el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, señaló que la industria de lecheros está jugando con la opinión pública y que “utilizan la misma estrategia de siempre, asegurando escasez para bajar el precio de compra a los ganaderos y dejar de recogerle la leche. Eso lo hizo durante mucho tiempo. Después llegaban las importaciones”.

De acuerdo con las cifras del Dane, la producción de leche creció en el primer trimestre del año 8,8 %; en el segundo trimestre, 12 %; y en el tercer trimestre, 4,2 %, así que Lafaurie apuntó: “¿De dónde saca la industria el cuento que hay un faltante de 1,6 millones de litros de leche al día?”.

(Vea: Anticipan alza de precios de leche a los ganaderos).

“Señala la industria que, dado que no hay leche, no ha podido acopiar. En 2019, se acopiaron 3171 millones de litros y en 2020 se acopiaron 3347 millones de litros que representan una subida de 5,6 % frente a 2019”, explicó el dirigente de los ganaderos.

Además, agregó que a pesar de la pandemia y la caída del consumo de productos con mayor valor agregado (yogures, quesos, mantequillas) por el cierre de hoteles, restaurantes y escuelas, el importante crecimiento del consumo de leche líquida (bien básico) por parte de los hogares dio como resultado un saldo muy favorable para el acopio total de 2020.

“En 2021 (entre enero y octubre) el acopio disminuyó 8 % al compararlo con el mismo periodo de 2020. Sin embargo, el periodo de comparación no debe ser 2020 sino 2019 (año de normalidad). Al respecto, el acopio entre enero y octubre de 2021 disminuyó 1,7 % frente al mismo periodo de 2019”, sostuvo Lafaurie.

(Vea: México, el destino de productos lácteos de 24 plantas de Colombia).

El dirigente manifestó que como la industria no procesa toda la leche que producen los ganaderos colombianos para los ganaderos, la situación es que “ahora el argumento es contrario: dicen que no hay leche y que están haciendo grandes esfuerzos por proveerse. La industria sabe que de la leche que produce el sector ganadero colombiano, más de 7400 millones de litros anuales, ellos no alcanzan a procesar más de 3100 millones de litros de leche. En Colombia hay abundante leche fresca, suficiente para que puedan ellos abastecerse, transformar y, por supuesto, atender el mercado interno”.

Para el presidente ejecutivo de Fedegán, la industria lo que está haciendo es crear el clima perfecto para volver, los primeros días de enero de 2022, a llenar los contingentes de leche en polvo que le autoriza el TLC con Estados Unidos.

“Eso es un crimen contra más de 300.000 pequeños ganaderos. Y se quedan tan tranquilos. El Ministerio de Agricultura no puede creerle a una industria que ha jugado con el precio de la leche. En los primeros días de enero nos vamos a movilizar los ganaderos en algunos puertos por donde entra la leche en polvo que la industria importa. Con esto queremos mostrarle al país lo que hace la industria con el sector ganadero productor de leche en Colombia”, puntualizó Lafaurie.

PORTAFOLIO