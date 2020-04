Cinco claves sobre la caída de la rentabilidad en pensiones

La crisis por el coronavirus y la guerra petrolera de Arabia Saudita y Rusia, que tiene inundado de crudo al mundo y con los precios más bajos en casi 20 años han ocasionado una desvalorización de muchos activos en los mercados de los que también están afectados las pensiones privadas.



Un análisis de la AFP Porvenir dice que los afiliados en los próximos días podrían ver unas cifras malas en sus extractos pues estará “reflejado el monto de los aportes obligatorios, el de los voluntarios a pensión obligatoria (si aplica), el saldo total ahorrado a la fecha de entrega del extracto y el multifondo donde están los aportes”.



Porvenir dice que hay ver “esta cifra en el largo plazo, entendiendo que el ahorro pensional se construye durante toda la vida laboral para ser materializado en el momento del retiro” y pide “no tomar medidas apresuradas de traslados, pues luego de la desvalorización viene la recuperación de estas cifras”.



Menciona que el saldo de la cuenta de ahorro individual no solo se compone de los aportes que realiza el afiliado, también de los rendimientos generados por la gestión del fondo que, en el largo plazo, representan cerca de un 70% del valor de la cuenta individual.



Por eso indica que es necesaria la visión de largo plazo pues como todo producto financiero, los fondos pensionales están expuestos al comportamiento de los mercados y hay momentos de buenas utilidades y otros en lo que se registren desvalorización”. Además a largo plazo se ha visto que “los periodos de valorización son mayores a los de desvalorización”.



Recuerda que las AFP tienen la obligación de optimizar la gestión de los recursos, bajo inversiones robustas y especializadas que buscan la mejor relación riesgo retorno para que los afiliados puedan cumplir con sus objetivos de largo plazo.



En Colombia los fondos de pensión obligatoria tienen inversiones en acciones, TES y bonos de emisores locales, acciones internacionales, activos alternativos (fondos de capital privado locales e internacionales, activos inmobiliarios entre otros), liquidez y moneda extranjera.



También hay que tener en cuenta que las AFP deben garantizar un mínimo de rendimiento a los afiliados y en caso contrario, estas deben responder con su patrimonio para asegurar que se alcance el nivel mínimo requerido.



Otro aspecto a tener en cuenta es que los fondos de pensiones cuentan con un esquema de multifondos para administrar los recursos de los afiliados de acuerdo con el perfil de riesgo y a la etapa laboral en donde se encuentren. Este mecanismo cuenta con cuatro tipos de fondos para manejar y optimizar su ahorro pensional; conservador, moderado, de mayor riesgo o de retiro programado.



MERCADOS DINÁMICOS



Por su parte, Skandia dice que en este momento de crisis lo importante es mantener una visión de mediano y largo plazo, y “estar atentos a las oportunidades de mercado que situaciones como estas representan. El comportamiento histórico del mercado nos muestra como periodos de crisis presentan también oportunidades de crecimiento”, indica.



Para los afiliados de fondos de pensiones obligatorias, “si bien la foto de hoy de las rentabilidades de los portafolios y por tanto de los ahorros pensionales muestra desvalorizaciones de corto plazo, es importante entender que los mercados son dinámicos y que, por tanto, la mirada debe ser a más largo plazo. Para muchos, esta no es la primera vez que, durante su etapa de ahorro pensional, se presentan situaciones de impacto en los mercados como lo que se está observando”.



ANALIZAR RESULTADOS



La AFP Colfondos considera que “el esquema de multifondos permite a los afiliados invertir sus recursos en portafolios que brinden un perfil de riesgo acorde con la etapa de vida de cada afiliado”. Los más jóvenes tienen sus recursos en fondos que les “permiten asumir un mayor riesgo, a cambio de una mayor rentabilidad, capaz de atravesar periodos de desvalorizaciones” y quienes están próximos a la jubilación “tienen sus ahorros en portafolios moderados y conservadores, con baja exposición a volatilidades”.



UN IMPACTO TEMPORAL



Jorge Llano, vicepresiden- te Técnico de Asofondos, dice que “es importante recordar que estos movimientos de los mercados, que se han visto en todos los países y sectores, responden a temas coyunturales (coronavirus y petróleo), y no a factores estructurales. Es decir, “es un fenómeno temporal, y como en ocasiones anteriores con similares coyunturas, se supera. “Regresa la recuperación con positivas rentabilidades para el ahorro pensional de nosotros los trabajadores afiliados en los fondos”. Y cuando se habla de ahorro pensional, estos abarcan periodos muy amplios, de 25 o 30 años”.